الانخفاض يتواصل.. إصابتان ووفاة بفيروس كورونا بالطائف

131 إصابة نشطة يتلقون الرعاية الطبية اللازمة

واصلت الطائف تسجيل انخفاض في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل حالتين جديدتين، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 10.945 إصابة، والوفيات 213 وفاة منذُ بدء الجائحة.

وسجلت الطائف، أيضاً حالتي تعافِ جديدتين، ليبلغ الإجمالي 10.601 حالة تعافٍ، في الوقت الذي وصلت فيه الحالات النشطة عند 131 حالة، ما زالوا جميعاً يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.