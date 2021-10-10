جازان.. أمطار غزيرة ورياح نشطة تتواصل حتى الـ8 مساء

"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.