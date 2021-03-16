النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة .. محال الوجبات الغذائية بالشرائع تلتزم بقرار الإغلاق و"البلدية" تتابع

جولة "سبق" وثّقت ارتفاعاً في سعر الخضراوات .. 60 ريالاً لكرتون الليمون

أغلقت مطاعم الشرائع بمكة المكرّمة، صالات الطعام بداخلها أو أخلتها من الطاولات والكراسي، في تجاوب مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، القاضية بإغلاق صالات الطعام في المطاعم، والاكتفاء بتقديم الوجبات للعملاء.

ورصدت "سبق"، صباح اليوم، وجود مراقبي بلدية الشرائع في جولات ميدانية على المطاعم ووثّقت خلو صالات الطعام من الزبائن وإغلاق بعض منها جلسات الأكل داخلها.

وشهدت المحال التجارية حركة شراء مرتفعة نوعاً ما على السلع الغذائية ومياه الشرب، وشهد سوق الخضار ارتفاعاً في سعر بيع الليمون بنسبة 100%؛ ليصل سعر الكرتون إلى 60 ريالاً.

مطاعم الشرائع مكة المكرّمة وزارة الشؤون البلدية والقروية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة .. محال الوجبات الغذائية بالشرائع تلتزم بقرار الإغلاق و"البلدية" تتابع
سبق

أغلقت مطاعم الشرائع بمكة المكرّمة، صالات الطعام بداخلها أو أخلتها من الطاولات والكراسي، في تجاوب مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، القاضية بإغلاق صالات الطعام في المطاعم، والاكتفاء بتقديم الوجبات للعملاء.

ورصدت "سبق"، صباح اليوم، وجود مراقبي بلدية الشرائع في جولات ميدانية على المطاعم ووثّقت خلو صالات الطعام من الزبائن وإغلاق بعض منها جلسات الأكل داخلها.

وشهدت المحال التجارية حركة شراء مرتفعة نوعاً ما على السلع الغذائية ومياه الشرب، وشهد سوق الخضار ارتفاعاً في سعر بيع الليمون بنسبة 100%؛ ليصل سعر الكرتون إلى 60 ريالاً.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:40 PM

مكة .. محال الوجبات الغذائية بالشرائع تلتزم بقرار الإغلاق و"البلدية" تتابع

جولة "سبق" وثّقت ارتفاعاً في سعر الخضراوات .. 60 ريالاً لكرتون الليمون

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
3
6,426

أغلقت مطاعم الشرائع بمكة المكرّمة، صالات الطعام بداخلها أو أخلتها من الطاولات والكراسي، في تجاوب مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، القاضية بإغلاق صالات الطعام في المطاعم، والاكتفاء بتقديم الوجبات للعملاء.

ورصدت "سبق"، صباح اليوم، وجود مراقبي بلدية الشرائع في جولات ميدانية على المطاعم ووثّقت خلو صالات الطعام من الزبائن وإغلاق بعض منها جلسات الأكل داخلها.

وشهدت المحال التجارية حركة شراء مرتفعة نوعاً ما على السلع الغذائية ومياه الشرب، وشهد سوق الخضار ارتفاعاً في سعر بيع الليمون بنسبة 100%؛ ليصل سعر الكرتون إلى 60 ريالاً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,298
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,693
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,598
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,677

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة