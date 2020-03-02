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"كورونا" يعصف بثالث أكبر اقتصاد بالعالم ويضرب مبيعات السيارات اليابانية

تراجع كبير تخطى الـ 10 % في فبراير لصعوبة توريد المكونات من الصين

تراجعت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 10.3 بالمئة في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط تصاعد للمخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين، من جرّاء تفشي فيروس كورونا.

وكشفت بيانات للقطاع الخاص حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، أحدث مؤشر على اتساع نطاق تأثير الفيروس الجديد في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر، المسماة "كاي" في اليابان، أن المبيعات بلغت 430 ألفاً و185 سيارة الشهر الماضي، مقارنة بـ 479 ألفاً و427 قبل عام.

وتعد معظم السيارات التي تُباع في اليابان منتجة محلياً.

مبيعات السيارات اليابانية الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"كورونا" يعصف بثالث أكبر اقتصاد بالعالم ويضرب مبيعات السيارات اليابانية
سبق

تراجعت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 10.3 بالمئة في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط تصاعد للمخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين، من جرّاء تفشي فيروس كورونا.

وكشفت بيانات للقطاع الخاص حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، أحدث مؤشر على اتساع نطاق تأثير الفيروس الجديد في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر، المسماة "كاي" في اليابان، أن المبيعات بلغت 430 ألفاً و185 سيارة الشهر الماضي، مقارنة بـ 479 ألفاً و427 قبل عام.

وتعد معظم السيارات التي تُباع في اليابان منتجة محلياً.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:29 AM

"كورونا" يعصف بثالث أكبر اقتصاد بالعالم ويضرب مبيعات السيارات اليابانية

تراجع كبير تخطى الـ 10 % في فبراير لصعوبة توريد المكونات من الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 10.3 بالمئة في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط تصاعد للمخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين، من جرّاء تفشي فيروس كورونا.

وكشفت بيانات للقطاع الخاص حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، أحدث مؤشر على اتساع نطاق تأثير الفيروس الجديد في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر، المسماة "كاي" في اليابان، أن المبيعات بلغت 430 ألفاً و185 سيارة الشهر الماضي، مقارنة بـ 479 ألفاً و427 قبل عام.

وتعد معظم السيارات التي تُباع في اليابان منتجة محلياً.

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