حائل تسجّل 22 إصابة جديدة بكورونا.. اليوم

25 حالة تعافٍ ترفع الحصيلة إلى 5953 شخصاً

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 22 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد؛ منها 21 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة بقعاء.

وسجلت المنطقة كذلك 25 حالة تعافٍ جديدة؛ 17 منها في مدينة حائل، وثماني حالات في محافظة بقعاء. فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب إنفوجرافيك، أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ عدد الحالات الحرجة 25 حالة، وبلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6328 حالة، وحالات التعافي 5953 حالة، والحالات النشطة 302 حالة، وبلغ عدد الوفيات 73 حالة.