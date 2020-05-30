جازان: 6600 جامع ومسجد تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين.. غداً

"تعليم الليث" يعتمد التدابير الوقائية لتحقيق عودة آمنة للموظفين والموظفات

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان تجهيز 6600 جامع ومسجد بالمنطقة والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها من خلال فرق الأمانة وفرق الصيانة والفرق التطوعية بالمنطقة.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" من خلال مرافقة فرق العمل أثناء أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات فيها واتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصلين التي جرى تنفيذها، وذلك امتثالاً لما أقرّته الحكومة الرشيدة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها.

وشملت الأعمال المنفذة أعمال التنظيف والتعقيم وتهيئة الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين وتنفيذ كل يحفظ سلامتهم، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات وقياس درجة حرارة لجميع المشاركين في تلك الأعمال قبل بدء عملهم الميداني حرصاً على سلامة الجميع، وقيام أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة وعدم تجاوزها.

وفي الليث، اعتمدت إدارة التعليم بالمحافظة، عددًا من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، تزامنًا مع قرار استئناف عودة الموظفين والموظفات لمباشرة مهام أعمالهم اعتباراً من صباح غد الأحد ٨ شوال ١٤٤١هـ، وحرصاً من إدارة التعليم للتصدي لجائحة فايروس كورونا والحد من انتشاره.

وتضمنت تلك الإجراءات: تهيئة بيئة العمل من خلال تعقيم المباني التعليمية وتشكيل نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج، واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد، وترتيب عودة الموظفين والموظفات بشكل تدريجي حسب خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتطبيق آلية الدوام المرن وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها وفقًا لما يحدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب "بنين وبنات" وبما يحقق التباعد الاجتماعي، والتقليل من المخاطر.

من جانب آخر بدأت الإدارة في تنفيذ الخطة الإعلامية والتوعوية للموظفين والموظفات تحت شعار (نعود بحذر) عبر كافة المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للإدارة، حيث شددت على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية والوقائية في هذا الصدد ومن أبرزها: الحرص على التباعد الاجتماعي، تجنب المصافحة، تجنب التجمعات، لبس الكمامة القماشية، غسل اليدين بالماء والصابون والتعقيم بشكل مستمر، استخدام السلالم وتجنب استخدام المصاعد، استخدام الأكواب الورقية أو الشخصية للمشروبات، الصلاة على سجادة شخصية مع ترك مسافة متر ونصف إلى مترين بين المصلين، تجنب لمس الأسطح ومستلزمات الآخرين.