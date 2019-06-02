النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فاجعة بمكة .. حريق يصرع أماً و3 من أولادها والأب ينجو وابنته

9 إصابات و"الهلال الأحمر" باشر الموقع ولا تزال التحقيقات جارية

لقيت امرأة وثلاثة من أبنائها مصرعهم، فيما أُصيب تسعة آخرون، نتيجة حريق وقع اليوم في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن حريقاً اندلع في شقة بإحدى العمائر في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة، صباح اليوم، نتج عنه وفاة ثلاثة شباب ووالدتهم؛ فيما نجا الأب وابنته من جرّاء الحريق.

وباشر الدفاع المدني الموقع بعد تلقيه البلاغ على الفور، ولا تزال التحقيقات جارية حول الحريق ومسبّباته، فيما تولت فرق الهلال الأحمر نقل الوفيات وإسعاف المصابين.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، خلال ساعات، بياناً حول الحريق الذي أودى بحياة أربعة أشخاص من أسرة واحدة، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فاجعة بمكة .. حريق يصرع أماً و3 من أولادها والأب ينجو وابنته
سبق

لقيت امرأة وثلاثة من أبنائها مصرعهم، فيما أُصيب تسعة آخرون، نتيجة حريق وقع اليوم في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن حريقاً اندلع في شقة بإحدى العمائر في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة، صباح اليوم، نتج عنه وفاة ثلاثة شباب ووالدتهم؛ فيما نجا الأب وابنته من جرّاء الحريق.

وباشر الدفاع المدني الموقع بعد تلقيه البلاغ على الفور، ولا تزال التحقيقات جارية حول الحريق ومسبّباته، فيما تولت فرق الهلال الأحمر نقل الوفيات وإسعاف المصابين.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، خلال ساعات، بياناً حول الحريق الذي أودى بحياة أربعة أشخاص من أسرة واحدة، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:30 PM

فاجعة بمكة .. حريق يصرع أماً و3 من أولادها والأب ينجو وابنته

9 إصابات و"الهلال الأحمر" باشر الموقع ولا تزال التحقيقات جارية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
17
42,246

لقيت امرأة وثلاثة من أبنائها مصرعهم، فيما أُصيب تسعة آخرون، نتيجة حريق وقع اليوم في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة.

في التفاصيل، كما حصلت عليها "سبق"، فإن حريقاً اندلع في شقة بإحدى العمائر في حي بطحاء قريش بمكة المكرّمة، صباح اليوم، نتج عنه وفاة ثلاثة شباب ووالدتهم؛ فيما نجا الأب وابنته من جرّاء الحريق.

وباشر الدفاع المدني الموقع بعد تلقيه البلاغ على الفور، ولا تزال التحقيقات جارية حول الحريق ومسبّباته، فيما تولت فرق الهلال الأحمر نقل الوفيات وإسعاف المصابين.

ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، خلال ساعات، بياناً حول الحريق الذي أودى بحياة أربعة أشخاص من أسرة واحدة، وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل حال ورودها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة