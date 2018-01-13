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بين الوزارة والدبلوماسية.. معلومات عن"هيثم بن طارق آل سعيد" سلطان عمان الجديد

خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد جرى تعينه وفقًا للنظام الأساسي للدولة

أعلنت صحف رسمية عمانية، اليوم السبت، عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا للبلاد خلفًا للراحل قابوس بن سعيد، بموجب النظام الأساسي للدولة.

وللسلطان الجديد شقيقان هما: شهاب بن طارق، وأسعد بن طارق، ووالده طارق بن تيمور عم السلطان الراحل قابوس.

وكان السلطان هيثم قد تولى منصب وزير التراث والثقافة بعمان، منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد. كما كان الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، وشغل منصب رئيس جمعية الصداقة العمانية اليابانية.

عمل سلطان عمان الجديد سابقًا بعدة مناصب في وزارة الخارجية العمانية، وترأس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط - 2010.

هيثم بن طارق آل سعيد

الرئيسية/ أخبار العالم

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بين الوزارة والدبلوماسية.. معلومات عن"هيثم بن طارق آل سعيد" سلطان عمان الجديد
سبق

أعلنت صحف رسمية عمانية، اليوم السبت، عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا للبلاد خلفًا للراحل قابوس بن سعيد، بموجب النظام الأساسي للدولة.

وللسلطان الجديد شقيقان هما: شهاب بن طارق، وأسعد بن طارق، ووالده طارق بن تيمور عم السلطان الراحل قابوس.

وكان السلطان هيثم قد تولى منصب وزير التراث والثقافة بعمان، منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد. كما كان الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، وشغل منصب رئيس جمعية الصداقة العمانية اليابانية.

عمل سلطان عمان الجديد سابقًا بعدة مناصب في وزارة الخارجية العمانية، وترأس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط - 2010.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
10:59 AM

بين الوزارة والدبلوماسية.. معلومات عن"هيثم بن طارق آل سعيد" سلطان عمان الجديد

خلفًا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد جرى تعينه وفقًا للنظام الأساسي للدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت صحف رسمية عمانية، اليوم السبت، عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا للبلاد خلفًا للراحل قابوس بن سعيد، بموجب النظام الأساسي للدولة.

وللسلطان الجديد شقيقان هما: شهاب بن طارق، وأسعد بن طارق، ووالده طارق بن تيمور عم السلطان الراحل قابوس.

وكان السلطان هيثم قد تولى منصب وزير التراث والثقافة بعمان، منذ أوائل الألفية الثانية، وعمل كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد. كما كان الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، وشغل منصب رئيس جمعية الصداقة العمانية اليابانية.

عمل سلطان عمان الجديد سابقًا بعدة مناصب في وزارة الخارجية العمانية، وترأس اللجنة العليا لدورة الألعاب الشاطئية مسقط - 2010.

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