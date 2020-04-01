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"ترامب" يتوعد إيران بدفع ثمن باهظ إذا هاجمت القوات الأمريكية في العراق

أشار إلى أنها تخطط مع وكلائها لهجوم خاطف

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، إيران ووكلاءها من الهجوم على القوات أو الأصول الأمريكية في العراق.


وقال "ترامب" على "تويتر": ”استناداً إلى قناعة ومعلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم خاطف على القوات الأمريكية أو الأصول الأمريكية في العراق. في الحقيقة ستدفع إيران ثمناً باهظاً للغاية إذا حدث هذا".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية إيران العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يتوعد إيران بدفع ثمن باهظ إذا هاجمت القوات الأمريكية في العراق
سبق

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، إيران ووكلاءها من الهجوم على القوات أو الأصول الأمريكية في العراق.


وقال "ترامب" على "تويتر": ”استناداً إلى قناعة ومعلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم خاطف على القوات الأمريكية أو الأصول الأمريكية في العراق. في الحقيقة ستدفع إيران ثمناً باهظاً للغاية إذا حدث هذا".

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:18 PM

"ترامب" يتوعد إيران بدفع ثمن باهظ إذا هاجمت القوات الأمريكية في العراق

أشار إلى أنها تخطط مع وكلائها لهجوم خاطف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، إيران ووكلاءها من الهجوم على القوات أو الأصول الأمريكية في العراق.


وقال "ترامب" على "تويتر": ”استناداً إلى قناعة ومعلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم خاطف على القوات الأمريكية أو الأصول الأمريكية في العراق. في الحقيقة ستدفع إيران ثمناً باهظاً للغاية إذا حدث هذا".

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