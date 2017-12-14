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تقرير دولي: 51 مليون زائر للخليج "نصيب الأسد" للسعودية والإمارات

بحجم إنفاق إجمالي 44 مليار دولار

كشف تقرير صادر عن شركة أورينت بلانيت العالمية للأبحاث، أن قيمة الاستثمارات المتوقعة بالقطاع السياحي في دول مجلس التعاون تبلغ نحو 136 مليار دولار في الفترة المقبلة خلال الفترة من 2027 إلى 2040.

وعن السياح والزوار لدول مجلس التعاون، قال التقرير: إن دول منطقة الخليج زارها خلال سنة 2018 ما يقارب 51.56 مليون سائح أنفقوا ما يقارب 160 مليار ريال، مشيرًا إلى أن دبي وحدها استحوذت على نحو 35% من إجمالي أعداد الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط، ودول الخليج ككل استقبلت 16 مليون زائر، ويقدر حجم الإنفاق 80 مليار ريال خلال عام 2018، وجاءت السعودية في المركز الثاني من حيث سجل عداد الزوار 15.2 مليون زائر دولي وبحجم إنفاق بلغ 44 مليار ريال.

وتشكل الإمارات والسعودية نصيب الأسد من أعداد الزوار للخليج بشكل عام، وتأتي البحرين في المركز الثالث مسجلة 10 ملايين زائر، ويشكل السعوديون 30% من عدد الزوار؛ بسبب الجسر البحري الذي يربط بين البلدين. وتوقع التقرير أن عدد السياح القادمين لدول الخليج سيرتفع بنسبة 3% إلى 6%.

المملكة العربية السعودية الإمارات دول مجلس التعاون القطاع السياحي

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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تقرير دولي: 51 مليون زائر للخليج "نصيب الأسد" للسعودية والإمارات
سبق

كشف تقرير صادر عن شركة أورينت بلانيت العالمية للأبحاث، أن قيمة الاستثمارات المتوقعة بالقطاع السياحي في دول مجلس التعاون تبلغ نحو 136 مليار دولار في الفترة المقبلة خلال الفترة من 2027 إلى 2040.

وعن السياح والزوار لدول مجلس التعاون، قال التقرير: إن دول منطقة الخليج زارها خلال سنة 2018 ما يقارب 51.56 مليون سائح أنفقوا ما يقارب 160 مليار ريال، مشيرًا إلى أن دبي وحدها استحوذت على نحو 35% من إجمالي أعداد الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط، ودول الخليج ككل استقبلت 16 مليون زائر، ويقدر حجم الإنفاق 80 مليار ريال خلال عام 2018، وجاءت السعودية في المركز الثاني من حيث سجل عداد الزوار 15.2 مليون زائر دولي وبحجم إنفاق بلغ 44 مليار ريال.

وتشكل الإمارات والسعودية نصيب الأسد من أعداد الزوار للخليج بشكل عام، وتأتي البحرين في المركز الثالث مسجلة 10 ملايين زائر، ويشكل السعوديون 30% من عدد الزوار؛ بسبب الجسر البحري الذي يربط بين البلدين. وتوقع التقرير أن عدد السياح القادمين لدول الخليج سيرتفع بنسبة 3% إلى 6%.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
05:02 PM

تقرير دولي: 51 مليون زائر للخليج "نصيب الأسد" للسعودية والإمارات

بحجم إنفاق إجمالي 44 مليار دولار

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خالد خليل - الرياض
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كشف تقرير صادر عن شركة أورينت بلانيت العالمية للأبحاث، أن قيمة الاستثمارات المتوقعة بالقطاع السياحي في دول مجلس التعاون تبلغ نحو 136 مليار دولار في الفترة المقبلة خلال الفترة من 2027 إلى 2040.

وعن السياح والزوار لدول مجلس التعاون، قال التقرير: إن دول منطقة الخليج زارها خلال سنة 2018 ما يقارب 51.56 مليون سائح أنفقوا ما يقارب 160 مليار ريال، مشيرًا إلى أن دبي وحدها استحوذت على نحو 35% من إجمالي أعداد الزوار الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط، ودول الخليج ككل استقبلت 16 مليون زائر، ويقدر حجم الإنفاق 80 مليار ريال خلال عام 2018، وجاءت السعودية في المركز الثاني من حيث سجل عداد الزوار 15.2 مليون زائر دولي وبحجم إنفاق بلغ 44 مليار ريال.

وتشكل الإمارات والسعودية نصيب الأسد من أعداد الزوار للخليج بشكل عام، وتأتي البحرين في المركز الثالث مسجلة 10 ملايين زائر، ويشكل السعوديون 30% من عدد الزوار؛ بسبب الجسر البحري الذي يربط بين البلدين. وتوقع التقرير أن عدد السياح القادمين لدول الخليج سيرتفع بنسبة 3% إلى 6%.

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70 مليار ..

70 مليار ..

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53.8 مليار

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