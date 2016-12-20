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سيناريو عكسي.. إصابتك بـ"كورونا" بعد تلقي اللقاح تمنحك "مناعة 2000 %"!

نتائج مثيرة في دراسة بريطانية حديثة حثّت الأشخاص على عدم تعمُّد العدوى

توصلت دراسة جديدة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي جرعتَي اللقاح قد تمنح الشخص "مناعة فائقة"؛ حيث ترفع مستويات الأجسام المضادة إلى نسبة تصل إلى 2000 %.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أجريت الدراسة على 26 موظفاً في جامعة أوريغون للصحة والعلوم أُصيبوا بعدوى "كورونا" بعد تطعيمهم بالكامل؛ حيث تمّ فحص وتحليل مستويات الأجسام المضادة لديهم ومقارنتها بالمستويات التي يطوّرها عادة الأشخاص الذين تم تطعيمهم، لكنهم لم يصابوا بفيروس كورونا.

ووجد الفريق زيادة كبيرة جداً في مستويات الأجسام المضادة لدى الموظفين الـ26؛ حيث تراوحت هذه الزيادة بين 1000 و2000 في المائة، بحسب ما نقلت "الشرق الأوسط".

وقال مؤلف الدراسة فيكادو تافيس: "هذه الدراسة تؤكّد أن اللقاح يوفر لك مناعة أساسية ضد أيّ عدوى قد تتعرّض لها في المستقبل. لقد منح اللقاح الأشخاص مناعة فائقة عند إصابتهم بالفيروس فيما بعد"؛ إلا أن "تافيس" أكّد أن هذا لا يعني سعي الأشخاص عن قصد لتلقي عدوى "كورونا".

وسبق أن أظهر عدد من الدراسات السابقة أن الحصول على اللقاح بعد الإصابة بـ"كورونا" بفترة وجيزة يمنح الأشخاص مناعة عالية جداً، لكن هذه الدراسة الجديدة هي الأولى التي تناقش السيناريو العكسي، ولم تتم مراجعة الدراسة بعد أو نشرها في مجلة علمية.

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سيناريو عكسي.. إصابتك بـ"كورونا" بعد تلقي اللقاح تمنحك "مناعة 2000 %"!
سبق

توصلت دراسة جديدة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي جرعتَي اللقاح قد تمنح الشخص "مناعة فائقة"؛ حيث ترفع مستويات الأجسام المضادة إلى نسبة تصل إلى 2000 %.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أجريت الدراسة على 26 موظفاً في جامعة أوريغون للصحة والعلوم أُصيبوا بعدوى "كورونا" بعد تطعيمهم بالكامل؛ حيث تمّ فحص وتحليل مستويات الأجسام المضادة لديهم ومقارنتها بالمستويات التي يطوّرها عادة الأشخاص الذين تم تطعيمهم، لكنهم لم يصابوا بفيروس كورونا.

ووجد الفريق زيادة كبيرة جداً في مستويات الأجسام المضادة لدى الموظفين الـ26؛ حيث تراوحت هذه الزيادة بين 1000 و2000 في المائة، بحسب ما نقلت "الشرق الأوسط".

وقال مؤلف الدراسة فيكادو تافيس: "هذه الدراسة تؤكّد أن اللقاح يوفر لك مناعة أساسية ضد أيّ عدوى قد تتعرّض لها في المستقبل. لقد منح اللقاح الأشخاص مناعة فائقة عند إصابتهم بالفيروس فيما بعد"؛ إلا أن "تافيس" أكّد أن هذا لا يعني سعي الأشخاص عن قصد لتلقي عدوى "كورونا".

وسبق أن أظهر عدد من الدراسات السابقة أن الحصول على اللقاح بعد الإصابة بـ"كورونا" بفترة وجيزة يمنح الأشخاص مناعة عالية جداً، لكن هذه الدراسة الجديدة هي الأولى التي تناقش السيناريو العكسي، ولم تتم مراجعة الدراسة بعد أو نشرها في مجلة علمية.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
11:30 AM

سيناريو عكسي.. إصابتك بـ"كورونا" بعد تلقي اللقاح تمنحك "مناعة 2000 %"!

نتائج مثيرة في دراسة بريطانية حديثة حثّت الأشخاص على عدم تعمُّد العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توصلت دراسة جديدة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي جرعتَي اللقاح قد تمنح الشخص "مناعة فائقة"؛ حيث ترفع مستويات الأجسام المضادة إلى نسبة تصل إلى 2000 %.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أجريت الدراسة على 26 موظفاً في جامعة أوريغون للصحة والعلوم أُصيبوا بعدوى "كورونا" بعد تطعيمهم بالكامل؛ حيث تمّ فحص وتحليل مستويات الأجسام المضادة لديهم ومقارنتها بالمستويات التي يطوّرها عادة الأشخاص الذين تم تطعيمهم، لكنهم لم يصابوا بفيروس كورونا.

ووجد الفريق زيادة كبيرة جداً في مستويات الأجسام المضادة لدى الموظفين الـ26؛ حيث تراوحت هذه الزيادة بين 1000 و2000 في المائة، بحسب ما نقلت "الشرق الأوسط".

وقال مؤلف الدراسة فيكادو تافيس: "هذه الدراسة تؤكّد أن اللقاح يوفر لك مناعة أساسية ضد أيّ عدوى قد تتعرّض لها في المستقبل. لقد منح اللقاح الأشخاص مناعة فائقة عند إصابتهم بالفيروس فيما بعد"؛ إلا أن "تافيس" أكّد أن هذا لا يعني سعي الأشخاص عن قصد لتلقي عدوى "كورونا".

وسبق أن أظهر عدد من الدراسات السابقة أن الحصول على اللقاح بعد الإصابة بـ"كورونا" بفترة وجيزة يمنح الأشخاص مناعة عالية جداً، لكن هذه الدراسة الجديدة هي الأولى التي تناقش السيناريو العكسي، ولم تتم مراجعة الدراسة بعد أو نشرها في مجلة علمية.

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