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بعد اجتماع طارئ .. أمير نجران يوجّه بتعليق الأنشطة والفعاليات كافة

إلزام الأسواق والمحال بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية من "كورونا"

وجّه أمير #نجران اليوم، بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة التي تتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة.

كما وجّه خلال ترؤسه -قبل قليل- اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة للتصدي والتعامل مع #فيروس_كورونا، بعدم إلغاء جهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين، مع فرض وجود أدوات للتعقيم بجانب الأجهزة، إضافة إلى إلزام الأسواق والمحال التجارية بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية الصحية، مثل الكمامات وسوائل التعقيم.

أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد اجتماع طارئ .. أمير نجران يوجّه بتعليق الأنشطة والفعاليات كافة
سبق

وجّه أمير #نجران اليوم، بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة التي تتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة.

كما وجّه خلال ترؤسه -قبل قليل- اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة للتصدي والتعامل مع #فيروس_كورونا، بعدم إلغاء جهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين، مع فرض وجود أدوات للتعقيم بجانب الأجهزة، إضافة إلى إلزام الأسواق والمحال التجارية بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية الصحية، مثل الكمامات وسوائل التعقيم.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:49 PM

بعد اجتماع طارئ .. أمير نجران يوجّه بتعليق الأنشطة والفعاليات كافة

إلزام الأسواق والمحال بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية من "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
3
3,403

وجّه أمير #نجران اليوم، بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة التي تتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية، أو في المناطق المفتوحة.

كما وجّه خلال ترؤسه -قبل قليل- اجتماعاً طارئاً لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة للتصدي والتعامل مع #فيروس_كورونا، بعدم إلغاء جهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين، مع فرض وجود أدوات للتعقيم بجانب الأجهزة، إضافة إلى إلزام الأسواق والمحال التجارية بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية الصحية، مثل الكمامات وسوائل التعقيم.

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