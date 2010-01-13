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الاتحاد الآسيوي يعلن عن التعديلات الجديدة لدوري الأبطال 2022.. تعرف عليها

بشكل حريص حول التعقيدات الناتجة عن انتصار متحور أوميكرون

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد مواجهات دوري أبطال آسيا 2022، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار وبشكل حريص حول التعقيدات الناتجة عن انتصار متحور أوميكرون من فيروس كورونا والمخاطر الناتجة عنه، وكذلك الظروف الاستثنائية التي تحيط بروزنامة مباريات كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022 في قطر.

وحدد الاتحاد الآسيوي الفترة من 7 أبريل إلى 27 أبريل 2022م لانطلاقة دور مجموعات دوري أبطال آسيا لأندية الغرب وستكون بنظام التجميع ذهاباً وإياباً، فيما سيكون موعد دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي في الفترة من 3 فبراير إلى 10 فبراير من عام 2023م. وذلك بنظام خروج المغلوب.

وتلعب أندية شرق آسيا دور المجموعات بنظام التجميع ذهاباً وإياباً من يوم 15 أبريل إلى 1 مايو 2022م، وستقام مباريات دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي في 18 أغسطس وحتى 25 من الشهر نفسه لعام 2022 وذلك بنظام خروج المغلوب.

وعن موعد نهائي دوري أبطال آسيا ستكون مباراة الذهاب في غرب القارة يوم 19 فبراير 2023، ومواجهة الإياب ستكون يوم 26 من شهر فبراير 2023

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الاتحاد الآسيوي يعلن عن التعديلات الجديدة لدوري الأبطال 2022.. تعرف عليها
سبق

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد مواجهات دوري أبطال آسيا 2022، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار وبشكل حريص حول التعقيدات الناتجة عن انتصار متحور أوميكرون من فيروس كورونا والمخاطر الناتجة عنه، وكذلك الظروف الاستثنائية التي تحيط بروزنامة مباريات كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022 في قطر.

وحدد الاتحاد الآسيوي الفترة من 7 أبريل إلى 27 أبريل 2022م لانطلاقة دور مجموعات دوري أبطال آسيا لأندية الغرب وستكون بنظام التجميع ذهاباً وإياباً، فيما سيكون موعد دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي في الفترة من 3 فبراير إلى 10 فبراير من عام 2023م. وذلك بنظام خروج المغلوب.

وتلعب أندية شرق آسيا دور المجموعات بنظام التجميع ذهاباً وإياباً من يوم 15 أبريل إلى 1 مايو 2022م، وستقام مباريات دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي في 18 أغسطس وحتى 25 من الشهر نفسه لعام 2022 وذلك بنظام خروج المغلوب.

وعن موعد نهائي دوري أبطال آسيا ستكون مباراة الذهاب في غرب القارة يوم 19 فبراير 2023، ومواجهة الإياب ستكون يوم 26 من شهر فبراير 2023

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
02:46 PM

الاتحاد الآسيوي يعلن عن التعديلات الجديدة لدوري الأبطال 2022.. تعرف عليها

بشكل حريص حول التعقيدات الناتجة عن انتصار متحور أوميكرون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تعديل مواعيد مواجهات دوري أبطال آسيا 2022، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار وبشكل حريص حول التعقيدات الناتجة عن انتصار متحور أوميكرون من فيروس كورونا والمخاطر الناتجة عنه، وكذلك الظروف الاستثنائية التي تحيط بروزنامة مباريات كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022 في قطر.

وحدد الاتحاد الآسيوي الفترة من 7 أبريل إلى 27 أبريل 2022م لانطلاقة دور مجموعات دوري أبطال آسيا لأندية الغرب وستكون بنظام التجميع ذهاباً وإياباً، فيما سيكون موعد دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي في الفترة من 3 فبراير إلى 10 فبراير من عام 2023م. وذلك بنظام خروج المغلوب.

وتلعب أندية شرق آسيا دور المجموعات بنظام التجميع ذهاباً وإياباً من يوم 15 أبريل إلى 1 مايو 2022م، وستقام مباريات دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي في 18 أغسطس وحتى 25 من الشهر نفسه لعام 2022 وذلك بنظام خروج المغلوب.

وعن موعد نهائي دوري أبطال آسيا ستكون مباراة الذهاب في غرب القارة يوم 19 فبراير 2023، ومواجهة الإياب ستكون يوم 26 من شهر فبراير 2023

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,512
201,250 سيارة ..

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13,443
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