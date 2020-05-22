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مكة.. "سقيا" الماء و"تراحم" يدعمان أسر السجناء المعسرين

اتفاقية مشتركة تم توقيعها عن بعد لمواجهة احتياجهم في إطار جائحة كورونا

وقعت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة؛ مذكرة شراكة بين الطرفين.

وتتضمّن الاتفاقية تسليم جمعية سقيا الماء زكوات عيد الفطر المبارك للعام ١٤٤١هـ إلى اللجنة؛ لتسليمها للمستفيدين المسجلين من أسر السجناء الذين سبق أن وكلوا اللجنة باستلام ما يخصهم من زكوات.

ووقع الاتفاقية عن بعد ممثلًا لجمعية سقيا، نظمي الصاعدي المدير التنفيذي للجمعية، فيما مثل جمعية تراحم في الاتفاقية وليد خضر الأحمدي المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة.

ونوه رئيس مجلس إدارة سقيا بمنطقة مكة المكرمة عائض بن عبدالله بن درهم، إلى هذه الشراكة التعاونية التي تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين الجمعيتين، والتي تصبّ نحو تحقيق ركن الزكاة وصرفها لفكّ أسر السجناء المعسرين، والمساهمة في تمتُّعهم بالحياة مع ذويهم وأولادهم؛ وذلك بالتنسيق مع الجهة المعتمدة لتولي أمورهم؛ وهي لجنة تراحم.

وثمّن "ابن درهم" جهود الدولة واهتمامها بفئات المحتاجين على اختلاف فئاتهم مواطنين ومقيمين، وما تشهده أزمة جائحة كورونا التي كان لها تداعيات مؤثرة على العديد من الأسر ومنهم أُسر نزلاء السجون، ودورها في الجوانب الإنسانية في مجال رعاية أسر النزلاء باعتبارهم ركائز إعادة التأهيل في برامج إصلاحهم، مؤكدًا على أهمية دور الجمعيات الخيرية في بناء برامج العمل المشترك لخدمة الفئات المستحقة بمتابعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

جمعية سقيا الماء

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مكة.. "سقيا" الماء و"تراحم" يدعمان أسر السجناء المعسرين
سبق

وقعت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة؛ مذكرة شراكة بين الطرفين.

وتتضمّن الاتفاقية تسليم جمعية سقيا الماء زكوات عيد الفطر المبارك للعام ١٤٤١هـ إلى اللجنة؛ لتسليمها للمستفيدين المسجلين من أسر السجناء الذين سبق أن وكلوا اللجنة باستلام ما يخصهم من زكوات.

ووقع الاتفاقية عن بعد ممثلًا لجمعية سقيا، نظمي الصاعدي المدير التنفيذي للجمعية، فيما مثل جمعية تراحم في الاتفاقية وليد خضر الأحمدي المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة.

ونوه رئيس مجلس إدارة سقيا بمنطقة مكة المكرمة عائض بن عبدالله بن درهم، إلى هذه الشراكة التعاونية التي تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين الجمعيتين، والتي تصبّ نحو تحقيق ركن الزكاة وصرفها لفكّ أسر السجناء المعسرين، والمساهمة في تمتُّعهم بالحياة مع ذويهم وأولادهم؛ وذلك بالتنسيق مع الجهة المعتمدة لتولي أمورهم؛ وهي لجنة تراحم.

وثمّن "ابن درهم" جهود الدولة واهتمامها بفئات المحتاجين على اختلاف فئاتهم مواطنين ومقيمين، وما تشهده أزمة جائحة كورونا التي كان لها تداعيات مؤثرة على العديد من الأسر ومنهم أُسر نزلاء السجون، ودورها في الجوانب الإنسانية في مجال رعاية أسر النزلاء باعتبارهم ركائز إعادة التأهيل في برامج إصلاحهم، مؤكدًا على أهمية دور الجمعيات الخيرية في بناء برامج العمل المشترك لخدمة الفئات المستحقة بمتابعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
07:38 PM

مكة.. "سقيا" الماء و"تراحم" يدعمان أسر السجناء المعسرين

اتفاقية مشتركة تم توقيعها عن بعد لمواجهة احتياجهم في إطار جائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقعت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة؛ مذكرة شراكة بين الطرفين.

وتتضمّن الاتفاقية تسليم جمعية سقيا الماء زكوات عيد الفطر المبارك للعام ١٤٤١هـ إلى اللجنة؛ لتسليمها للمستفيدين المسجلين من أسر السجناء الذين سبق أن وكلوا اللجنة باستلام ما يخصهم من زكوات.

ووقع الاتفاقية عن بعد ممثلًا لجمعية سقيا، نظمي الصاعدي المدير التنفيذي للجمعية، فيما مثل جمعية تراحم في الاتفاقية وليد خضر الأحمدي المدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة.

ونوه رئيس مجلس إدارة سقيا بمنطقة مكة المكرمة عائض بن عبدالله بن درهم، إلى هذه الشراكة التعاونية التي تأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين الجمعيتين، والتي تصبّ نحو تحقيق ركن الزكاة وصرفها لفكّ أسر السجناء المعسرين، والمساهمة في تمتُّعهم بالحياة مع ذويهم وأولادهم؛ وذلك بالتنسيق مع الجهة المعتمدة لتولي أمورهم؛ وهي لجنة تراحم.

وثمّن "ابن درهم" جهود الدولة واهتمامها بفئات المحتاجين على اختلاف فئاتهم مواطنين ومقيمين، وما تشهده أزمة جائحة كورونا التي كان لها تداعيات مؤثرة على العديد من الأسر ومنهم أُسر نزلاء السجون، ودورها في الجوانب الإنسانية في مجال رعاية أسر النزلاء باعتبارهم ركائز إعادة التأهيل في برامج إصلاحهم، مؤكدًا على أهمية دور الجمعيات الخيرية في بناء برامج العمل المشترك لخدمة الفئات المستحقة بمتابعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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