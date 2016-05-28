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"الشؤون الإسلامية" بجازان تنظم دورة علمية للصم وضعاف السمع بصامطة

تستمر يومين.. وتبث عبر قناة جمعية الدعوة بالمحافظة على اليوتيوب

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، يوم أمس، دورة علمية للصم وضعاف السمع تستمر لمدة يومين.

يأتى ذلك ضمن دورات الشيخ عبدالله القرعاوي العلمية لعام 1442هـ، حيث قدم الشيخ حسن بن محمد دغريري درساً بعنوان (شرح أركان الإيمان)، فيما يقدم اليوم الشيخ أحمد بن محمد عريشي درساً بعنوان (شروط الصلاة وأركانها وواجباتها) في تمام الساعة الخامسة والنصف.

وقال مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي إن هذه الدورة تهدف إلى تذكير هذه الفئة الغالية بالمنهج الشرعي الصحيح، مشيراً إلى أنها ستبث عبر قناة الجمعية على اليوتيوب، وبرنامج زوم.. سائلاً الله التوفيق لجميع المشايخ المشاركين في هذه الدورة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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"الشؤون الإسلامية" بجازان تنظم دورة علمية للصم وضعاف السمع بصامطة
سبق

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، يوم أمس، دورة علمية للصم وضعاف السمع تستمر لمدة يومين.

يأتى ذلك ضمن دورات الشيخ عبدالله القرعاوي العلمية لعام 1442هـ، حيث قدم الشيخ حسن بن محمد دغريري درساً بعنوان (شرح أركان الإيمان)، فيما يقدم اليوم الشيخ أحمد بن محمد عريشي درساً بعنوان (شروط الصلاة وأركانها وواجباتها) في تمام الساعة الخامسة والنصف.

وقال مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي إن هذه الدورة تهدف إلى تذكير هذه الفئة الغالية بالمنهج الشرعي الصحيح، مشيراً إلى أنها ستبث عبر قناة الجمعية على اليوتيوب، وبرنامج زوم.. سائلاً الله التوفيق لجميع المشايخ المشاركين في هذه الدورة.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
09:11 PM

"الشؤون الإسلامية" بجازان تنظم دورة علمية للصم وضعاف السمع بصامطة

تستمر يومين.. وتبث عبر قناة جمعية الدعوة بالمحافظة على اليوتيوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة، يوم أمس، دورة علمية للصم وضعاف السمع تستمر لمدة يومين.

يأتى ذلك ضمن دورات الشيخ عبدالله القرعاوي العلمية لعام 1442هـ، حيث قدم الشيخ حسن بن محمد دغريري درساً بعنوان (شرح أركان الإيمان)، فيما يقدم اليوم الشيخ أحمد بن محمد عريشي درساً بعنوان (شروط الصلاة وأركانها وواجباتها) في تمام الساعة الخامسة والنصف.

وقال مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد مدخلي إن هذه الدورة تهدف إلى تذكير هذه الفئة الغالية بالمنهج الشرعي الصحيح، مشيراً إلى أنها ستبث عبر قناة الجمعية على اليوتيوب، وبرنامج زوم.. سائلاً الله التوفيق لجميع المشايخ المشاركين في هذه الدورة.

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