مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع
نزل في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1775.80 دولار.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى؛ فقد انخفضت الفضة 0.9 % إلى 23.53 دولا للأوقية.
مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-16
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1775.80 دولار.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى؛ فقد انخفضت الفضة 0.9 % إلى 23.53 دولا للأوقية.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
12:23 PM
مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع
نزل في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية
تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1775.80 دولار.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى؛ فقد انخفضت الفضة 0.9 % إلى 23.53 دولا للأوقية.