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مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع

نزل في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1775.80 دولار.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى؛ فقد انخفضت الفضة 0.9 % إلى 23.53 دولا للأوقية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع
سبق

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1775.80 دولار.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى؛ فقد انخفضت الفضة 0.9 % إلى 23.53 دولا للأوقية.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
12:23 PM

مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع

نزل في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1775.80 دولار.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى؛ فقد انخفضت الفضة 0.9 % إلى 23.53 دولا للأوقية.

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