مع ارتفاع الدولار.. الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع

نزل في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1773.12 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1782.40 دولار.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1775.80 دولار.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى؛ فقد انخفضت الفضة 0.9 % إلى 23.53 دولا للأوقية.