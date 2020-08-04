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شاهد.. الأمطار تغمر الورش وتكشف سوء تصريف المياه بـ"صناعية" محايل

شلت حركة السير.. واختلطت المياه بالزيوت في حفر صيانة السيارات

كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة محايل عسير ، اليوم الثلاثاء، سوء تصريف السيول بعد أن غمرت بعض الورش بالصناعية وعددًا كبيرًا من الشوارع والطرقات.

وتفصيلًاً قال السكان إن الأمر بات معتادًا مع كل رشة مطر. متسائلين عن ملايين الريالات التي يتم ضخها لتلك المشاريع، وأدت الحالة المطرية إلى شل حركة السير في مواقع عدة.

ورصدت "سبق" الوضع في أجزاء متفرقة شملت المدخل الشمالي للمحافظة "الصناعية" ووسط البلد وحي الحيلة الغربي والحزام الدائري، وظهر عمال بالصناعية وهم ينزحون المياه بالسطول الحديدية من حفر صيانة السيارات بعد أن اختلطت المياه بالزيوت وحالت دون ممارستهم لصيانة المركبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الأمطار تغمر الورش وتكشف سوء تصريف المياه بـ"صناعية" محايل
سبق

كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة محايل عسير ، اليوم الثلاثاء، سوء تصريف السيول بعد أن غمرت بعض الورش بالصناعية وعددًا كبيرًا من الشوارع والطرقات.

وتفصيلًاً قال السكان إن الأمر بات معتادًا مع كل رشة مطر. متسائلين عن ملايين الريالات التي يتم ضخها لتلك المشاريع، وأدت الحالة المطرية إلى شل حركة السير في مواقع عدة.

ورصدت "سبق" الوضع في أجزاء متفرقة شملت المدخل الشمالي للمحافظة "الصناعية" ووسط البلد وحي الحيلة الغربي والحزام الدائري، وظهر عمال بالصناعية وهم ينزحون المياه بالسطول الحديدية من حفر صيانة السيارات بعد أن اختلطت المياه بالزيوت وحالت دون ممارستهم لصيانة المركبات.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
08:39 PM

شاهد.. الأمطار تغمر الورش وتكشف سوء تصريف المياه بـ"صناعية" محايل

شلت حركة السير.. واختلطت المياه بالزيوت في حفر صيانة السيارات

A A A
محمد طيران - الرياض
0
3,922

كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة محايل عسير ، اليوم الثلاثاء، سوء تصريف السيول بعد أن غمرت بعض الورش بالصناعية وعددًا كبيرًا من الشوارع والطرقات.

وتفصيلًاً قال السكان إن الأمر بات معتادًا مع كل رشة مطر. متسائلين عن ملايين الريالات التي يتم ضخها لتلك المشاريع، وأدت الحالة المطرية إلى شل حركة السير في مواقع عدة.

ورصدت "سبق" الوضع في أجزاء متفرقة شملت المدخل الشمالي للمحافظة "الصناعية" ووسط البلد وحي الحيلة الغربي والحزام الدائري، وظهر عمال بالصناعية وهم ينزحون المياه بالسطول الحديدية من حفر صيانة السيارات بعد أن اختلطت المياه بالزيوت وحالت دون ممارستهم لصيانة المركبات.

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