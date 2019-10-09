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"ترامب" يحذر تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد

شدد على أن الاعتداء فكرة سيئة لا تدعمها واشنطن

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء) تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد في شمال سوريا.

وشدد "ترامب" في بيان أوردته "رويترز"، على أن الهجوم فكرة سيئة لا تدعمها الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تركيا تعهدت بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد.

أمريكا الرئيس الأمريكي ترامب تركيا الأكراد سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يحذر تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد
سبق

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء) تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد في شمال سوريا.

وشدد "ترامب" في بيان أوردته "رويترز"، على أن الهجوم فكرة سيئة لا تدعمها الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تركيا تعهدت بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
10:26 PM

"ترامب" يحذر تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد

شدد على أن الاعتداء فكرة سيئة لا تدعمها واشنطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء) تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد في شمال سوريا.

وشدد "ترامب" في بيان أوردته "رويترز"، على أن الهجوم فكرة سيئة لا تدعمها الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تركيا تعهدت بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد.

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