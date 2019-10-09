وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تركيا تعهدت بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد.

وشدد "ترامب" في بيان أوردته "رويترز"، على أن الهجوم فكرة سيئة لا تدعمها الولايات المتحدة.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء) تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد في شمال سوريا.

"ترامب" يحذر تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-09 حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء) تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد في شمال سوريا. وشدد "ترامب" في بيان أوردته "رويترز"، على أن الهجوم فكرة سيئة لا تدعمها الولايات المتحدة. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تركيا تعهدت بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 10:26 PM

"ترامب" يحذر تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد شدد على أن الاعتداء فكرة سيئة لا تدعمها واشنطن





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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء) تركيا من استمرار الهجوم على الأكراد في شمال سوريا.

وشدد "ترامب" في بيان أوردته "رويترز"، على أن الهجوم فكرة سيئة لا تدعمها الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تركيا تعهدت بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد.