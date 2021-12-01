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مي فقيه: حديقة الحمراء في جدة تعكس نظرتنا المستدامة في المسؤولية الاجتماعية

ضمن مبادرة المهيدب لخدمة المجتمع "نلعب معاً".. تخدم أكبر شريحة من المجتمع

قدّمت الرئيس التنفيذي لشركة فقيه الطبية التكاملية التابعة لمجموعة فقيه الطبية مي مازن فقيه، الشكر للأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة محافظ جدة المكلّف، لتكرمه بافتتاح حديقة الحمراء ضمن مبادرة "نلعب معاً" بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والتي دعّم إنشاءها مستشفى الدكتور سليمان فقيه، بالتعاون مع مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع.

يأتي إنشاء الحديقة ضمن رؤية مجموعة فقيه الطبية للمساهمة ودعم المبادرات ذات النفع للمجتمع بشكلٍ مستدام، وتخدم أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

وأضافت قائلة: "سعداء بأن حديقة الحمراء تفتتح أبوابها لتوفير خيار ترفيهي ملائم لأبنائنا وأبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاركتنا في هذه الحديقة تعكس التزامنا بتوعية ودعم المجتمع الذي نعمل فيه، وهذا يعد امتداداً لمبادئنا في مجموعة فقيه الطبية، ولخدماتنا في مركز السيدة خديجة عطار لذوي الاحتياجات الخاصة".

وحول فكرة إقامة الحديقة، أوضحت مي فقيه؛ أن مبادرة "نلعب معاً" التي تضم حديقة الحمراء هي مبادرة أطلقتها مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، وتهدف إلى إنشاء عددٍ من الحدائق النموذجية في عدد من مناطق المملكة، وتعد حديقة الحمراء هي الرابعة ضمن المبادرة، حيث تم تدشين ثلاث حدائق، ومن ضمنها حديقة المهيدب في الخُبر، وحديقة الموسى بالأحساء، وميدان الخريجي في الدمام، وحرصنا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه على المساهمة في دعم هذه المبادرة في عروس البحر الأحمر، ووجدنا التعاون الكامل من أمانة مدينة جدة التي خصصت مساحة 7000 متر مربع تمّ إنشاء 13 لعبة لذوي الإعاقة والمدمجة مع الأسوياء في لعبة واحدة ضمن أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 200 زائر.

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مي فقيه: حديقة الحمراء في جدة تعكس نظرتنا المستدامة في المسؤولية الاجتماعية
سبق

قدّمت الرئيس التنفيذي لشركة فقيه الطبية التكاملية التابعة لمجموعة فقيه الطبية مي مازن فقيه، الشكر للأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة محافظ جدة المكلّف، لتكرمه بافتتاح حديقة الحمراء ضمن مبادرة "نلعب معاً" بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والتي دعّم إنشاءها مستشفى الدكتور سليمان فقيه، بالتعاون مع مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع.

يأتي إنشاء الحديقة ضمن رؤية مجموعة فقيه الطبية للمساهمة ودعم المبادرات ذات النفع للمجتمع بشكلٍ مستدام، وتخدم أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

وأضافت قائلة: "سعداء بأن حديقة الحمراء تفتتح أبوابها لتوفير خيار ترفيهي ملائم لأبنائنا وأبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاركتنا في هذه الحديقة تعكس التزامنا بتوعية ودعم المجتمع الذي نعمل فيه، وهذا يعد امتداداً لمبادئنا في مجموعة فقيه الطبية، ولخدماتنا في مركز السيدة خديجة عطار لذوي الاحتياجات الخاصة".

وحول فكرة إقامة الحديقة، أوضحت مي فقيه؛ أن مبادرة "نلعب معاً" التي تضم حديقة الحمراء هي مبادرة أطلقتها مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، وتهدف إلى إنشاء عددٍ من الحدائق النموذجية في عدد من مناطق المملكة، وتعد حديقة الحمراء هي الرابعة ضمن المبادرة، حيث تم تدشين ثلاث حدائق، ومن ضمنها حديقة المهيدب في الخُبر، وحديقة الموسى بالأحساء، وميدان الخريجي في الدمام، وحرصنا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه على المساهمة في دعم هذه المبادرة في عروس البحر الأحمر، ووجدنا التعاون الكامل من أمانة مدينة جدة التي خصصت مساحة 7000 متر مربع تمّ إنشاء 13 لعبة لذوي الإعاقة والمدمجة مع الأسوياء في لعبة واحدة ضمن أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 200 زائر.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
12:46 PM

مي فقيه: حديقة الحمراء في جدة تعكس نظرتنا المستدامة في المسؤولية الاجتماعية

ضمن مبادرة المهيدب لخدمة المجتمع "نلعب معاً".. تخدم أكبر شريحة من المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدّمت الرئيس التنفيذي لشركة فقيه الطبية التكاملية التابعة لمجموعة فقيه الطبية مي مازن فقيه، الشكر للأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة محافظ جدة المكلّف، لتكرمه بافتتاح حديقة الحمراء ضمن مبادرة "نلعب معاً" بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، والتي دعّم إنشاءها مستشفى الدكتور سليمان فقيه، بالتعاون مع مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع.

يأتي إنشاء الحديقة ضمن رؤية مجموعة فقيه الطبية للمساهمة ودعم المبادرات ذات النفع للمجتمع بشكلٍ مستدام، وتخدم أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.

وأضافت قائلة: "سعداء بأن حديقة الحمراء تفتتح أبوابها لتوفير خيار ترفيهي ملائم لأبنائنا وأبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشاركتنا في هذه الحديقة تعكس التزامنا بتوعية ودعم المجتمع الذي نعمل فيه، وهذا يعد امتداداً لمبادئنا في مجموعة فقيه الطبية، ولخدماتنا في مركز السيدة خديجة عطار لذوي الاحتياجات الخاصة".

وحول فكرة إقامة الحديقة، أوضحت مي فقيه؛ أن مبادرة "نلعب معاً" التي تضم حديقة الحمراء هي مبادرة أطلقتها مؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، وتهدف إلى إنشاء عددٍ من الحدائق النموذجية في عدد من مناطق المملكة، وتعد حديقة الحمراء هي الرابعة ضمن المبادرة، حيث تم تدشين ثلاث حدائق، ومن ضمنها حديقة المهيدب في الخُبر، وحديقة الموسى بالأحساء، وميدان الخريجي في الدمام، وحرصنا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه على المساهمة في دعم هذه المبادرة في عروس البحر الأحمر، ووجدنا التعاون الكامل من أمانة مدينة جدة التي خصصت مساحة 7000 متر مربع تمّ إنشاء 13 لعبة لذوي الإعاقة والمدمجة مع الأسوياء في لعبة واحدة ضمن أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 200 زائر.

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