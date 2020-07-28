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"الصحة": تخصيص قائد صحي لكل٥٠ حاجًا

خصّصت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام "قائدًا صحيًا" لكل مجموعة من الحجاج (٥٠ حاجًا) للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم .

كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.

تجدر الإشارة أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالمهام التالية: "الفرز البصري/ تعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج/مراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مثل استخدام الكمامات وغسل وتعقيم الأيدي والتباعد الاجتماعي/ الإبلاغ عن أي حالة اشتباه".

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تخصيص قائد صحي لكل٥٠ حاجًا
سبق

خصّصت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام "قائدًا صحيًا" لكل مجموعة من الحجاج (٥٠ حاجًا) للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم .

كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.

تجدر الإشارة أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالمهام التالية: "الفرز البصري/ تعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج/مراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مثل استخدام الكمامات وغسل وتعقيم الأيدي والتباعد الاجتماعي/ الإبلاغ عن أي حالة اشتباه".

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
07:31 PM

"الصحة": تخصيص قائد صحي لكل٥٠ حاجًا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
4,180

خصّصت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام "قائدًا صحيًا" لكل مجموعة من الحجاج (٥٠ حاجًا) للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم .

كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.

تجدر الإشارة أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالمهام التالية: "الفرز البصري/ تعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج/مراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مثل استخدام الكمامات وغسل وتعقيم الأيدي والتباعد الاجتماعي/ الإبلاغ عن أي حالة اشتباه".

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