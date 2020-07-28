"الصحة": تخصيص قائد صحي لكل٥٠ حاجًا

خصّصت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام "قائدًا صحيًا" لكل مجموعة من الحجاج (٥٠ حاجًا) للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات ‏‫الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم أثناء أداء نسك حجهم .



كما يتولى القائد الصحي تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج.



تجدر الإشارة أن القائد الصحي هو ممارس صحي مؤهل ويقوم بالمهام التالية: "الفرز البصري/ تعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج/مراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مثل استخدام الكمامات وغسل وتعقيم الأيدي والتباعد الاجتماعي/ الإبلاغ عن أي حالة اشتباه".



