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بمشاركة الأخضر السعودي.. قرعة دورة الألعاب الأولمبية في 21 إبريل

يحتضن مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) يوم 21 إبريل المقبل - رسمياً- قرعة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.

وستلعب 4 منتخبات من قارة آسيا في دور الألعاب الأولمبية وهي: السعودية, أستراليا, كوريا الجنوبية, بالإضافة إلى البلد المستضيف "اليابان".

وتأهل من قارة إفريقيا منتخبات: جنوب إفريقيا, مصر, ساحل العاج.

وتأهل من أوروبا منتخبات: فرنسا, ألمانيا, إسبانيا, رومانيا.

وتأهل منتخبا الأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية, ومنتخب نيوزيلندا من أوقيانوسيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة الأخضر السعودي.. قرعة دورة الألعاب الأولمبية في 21 إبريل
سبق

يحتضن مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) يوم 21 إبريل المقبل - رسمياً- قرعة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.

وستلعب 4 منتخبات من قارة آسيا في دور الألعاب الأولمبية وهي: السعودية, أستراليا, كوريا الجنوبية, بالإضافة إلى البلد المستضيف "اليابان".

وتأهل من قارة إفريقيا منتخبات: جنوب إفريقيا, مصر, ساحل العاج.

وتأهل من أوروبا منتخبات: فرنسا, ألمانيا, إسبانيا, رومانيا.

وتأهل منتخبا الأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية, ومنتخب نيوزيلندا من أوقيانوسيا.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
07:43 PM

بمشاركة الأخضر السعودي.. قرعة دورة الألعاب الأولمبية في 21 إبريل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يحتضن مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) يوم 21 إبريل المقبل - رسمياً- قرعة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.

وستلعب 4 منتخبات من قارة آسيا في دور الألعاب الأولمبية وهي: السعودية, أستراليا, كوريا الجنوبية, بالإضافة إلى البلد المستضيف "اليابان".

وتأهل من قارة إفريقيا منتخبات: جنوب إفريقيا, مصر, ساحل العاج.

وتأهل من أوروبا منتخبات: فرنسا, ألمانيا, إسبانيا, رومانيا.

وتأهل منتخبا الأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية, ومنتخب نيوزيلندا من أوقيانوسيا.

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