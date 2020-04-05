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مالاوي: الرئيس والوزراء يخفضون رواتبهم 10 % لمحاربة كورونا

إعفاءات ضريبية وزيادة مخصصات المخاطر للعاملين في الصحة

قال رئيس مالاوي بيتر موثاريكا؛ إنه قرر هو ومجلس الوزراء خفض رواتبهم 10% وتوجيه هذه النسبة من الأموال إلى جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في خطاب "موثاريكا"؛ الذي وجّهه للشعب وبثّه التلفزيون، وأكّد فيه اتخاذ سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما في ذلك إعفاءات ضريبية وخفض مخصصات الوقود وزيادة مخصصات المخاطر للعاملين في مجال الصحة.

وقال"موثاريكا": "نواجه وضعاً لم يسبق له مثيل.. الحكومة تتخذ هذه الإجراءات لضمان استمرار عجلة الاقتصاد".

وأمر الرئيس أيضاً بفتح أسواق التبغ والسماح بالعمل دون تعطل لحماية المزارعين الصغار من أجل زيادة العملة الأجنبية.

وتعد تجارة التبغ في مالاوي هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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مالاوي: الرئيس والوزراء يخفضون رواتبهم 10 % لمحاربة كورونا
سبق

قال رئيس مالاوي بيتر موثاريكا؛ إنه قرر هو ومجلس الوزراء خفض رواتبهم 10% وتوجيه هذه النسبة من الأموال إلى جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في خطاب "موثاريكا"؛ الذي وجّهه للشعب وبثّه التلفزيون، وأكّد فيه اتخاذ سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما في ذلك إعفاءات ضريبية وخفض مخصصات الوقود وزيادة مخصصات المخاطر للعاملين في مجال الصحة.

وقال"موثاريكا": "نواجه وضعاً لم يسبق له مثيل.. الحكومة تتخذ هذه الإجراءات لضمان استمرار عجلة الاقتصاد".

وأمر الرئيس أيضاً بفتح أسواق التبغ والسماح بالعمل دون تعطل لحماية المزارعين الصغار من أجل زيادة العملة الأجنبية.

وتعد تجارة التبغ في مالاوي هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
08:32 AM

مالاوي: الرئيس والوزراء يخفضون رواتبهم 10 % لمحاربة كورونا

إعفاءات ضريبية وزيادة مخصصات المخاطر للعاملين في الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس مالاوي بيتر موثاريكا؛ إنه قرر هو ومجلس الوزراء خفض رواتبهم 10% وتوجيه هذه النسبة من الأموال إلى جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في خطاب "موثاريكا"؛ الذي وجّهه للشعب وبثّه التلفزيون، وأكّد فيه اتخاذ سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما في ذلك إعفاءات ضريبية وخفض مخصصات الوقود وزيادة مخصصات المخاطر للعاملين في مجال الصحة.

وقال"موثاريكا": "نواجه وضعاً لم يسبق له مثيل.. الحكومة تتخذ هذه الإجراءات لضمان استمرار عجلة الاقتصاد".

وأمر الرئيس أيضاً بفتح أسواق التبغ والسماح بالعمل دون تعطل لحماية المزارعين الصغار من أجل زيادة العملة الأجنبية.

وتعد تجارة التبغ في مالاوي هي أكبر مصدر للعملة الأجنبية.

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