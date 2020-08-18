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"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يعاود رفع إصاباته إلى ما فوق الألف في بريطانيا

تسجيل 1.089 حالة خلال يوم

أفادت الأرقام الحكومية بتسجيل بريطانيا 1.089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعًا من 713 أمس.

وتوفي 12 شخصًا آخر بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت بريطانيا أكثر من ألف حالة يوميًا في ثمانية من الأيام العشرة الماضية.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يعاود رفع إصاباته إلى ما فوق الألف في بريطانيا
سبق

أفادت الأرقام الحكومية بتسجيل بريطانيا 1.089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعًا من 713 أمس.

وتوفي 12 شخصًا آخر بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت بريطانيا أكثر من ألف حالة يوميًا في ثمانية من الأيام العشرة الماضية.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
07:46 PM

"كورونا" يعاود رفع إصاباته إلى ما فوق الألف في بريطانيا

تسجيل 1.089 حالة خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت الأرقام الحكومية بتسجيل بريطانيا 1.089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعًا من 713 أمس.

وتوفي 12 شخصًا آخر بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت بريطانيا أكثر من ألف حالة يوميًا في ثمانية من الأيام العشرة الماضية.

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38 مليار ..

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