"كورونا" يعاود رفع إصاباته إلى ما فوق الألف في بريطانيا

تسجيل 1.089 حالة خلال يوم

أفادت الأرقام الحكومية بتسجيل بريطانيا 1.089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء)، ارتفاعًا من 713 أمس.

وتوفي 12 شخصًا آخر بعد أن أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يومًا، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت بريطانيا أكثر من ألف حالة يوميًا في ثمانية من الأيام العشرة الماضية.