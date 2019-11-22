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البريطاني "سام بيرد" يفوز بالجولة الأولى من سباقات "‫فورمولا إي"

توج الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، البريطاني سام بيرد بالكأس بعد فوزه في الجولة الأولى من سباق "‫فورمولا إي" ضمن ‫موسم الدرعية.

وحقق سام بيرد الفوز بالجولة الأولى ليكون أول سائق يفوز بالسباق في كل موسم لفورمولا إي على مدار ستة مواسم.

واستخدم بيرد استراتيجية هجوم قوية ليصعد من المركز الخامس، ليسجل فوزه التاسع في مسابقة "فورمولا إي"، بعد خمس سنوات من اليوم الذي أحرز فيه فوزه الأول في فئة Putrajaya في عام 2014.

وجاء في المركز الثاني سائق بورشه "أندريه لوتيرر" بفارق ثانية وثلاثين جزءًا من الثانية،


فيما جاء في المركز الثالث خلفهم سائق مرسيدس البلجيكي "سوفيل فاندورن".

الدرعية موسم الدرعية رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل البريطاني سام بيرد فورمولا إي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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البريطاني "سام بيرد" يفوز بالجولة الأولى من سباقات "‫فورمولا إي"
سبق

توج الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، البريطاني سام بيرد بالكأس بعد فوزه في الجولة الأولى من سباق "‫فورمولا إي" ضمن ‫موسم الدرعية.

وحقق سام بيرد الفوز بالجولة الأولى ليكون أول سائق يفوز بالسباق في كل موسم لفورمولا إي على مدار ستة مواسم.

واستخدم بيرد استراتيجية هجوم قوية ليصعد من المركز الخامس، ليسجل فوزه التاسع في مسابقة "فورمولا إي"، بعد خمس سنوات من اليوم الذي أحرز فيه فوزه الأول في فئة Putrajaya في عام 2014.

وجاء في المركز الثاني سائق بورشه "أندريه لوتيرر" بفارق ثانية وثلاثين جزءًا من الثانية،


فيما جاء في المركز الثالث خلفهم سائق مرسيدس البلجيكي "سوفيل فاندورن".

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
06:45 PM

البريطاني "سام بيرد" يفوز بالجولة الأولى من سباقات "‫فورمولا إي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، البريطاني سام بيرد بالكأس بعد فوزه في الجولة الأولى من سباق "‫فورمولا إي" ضمن ‫موسم الدرعية.

وحقق سام بيرد الفوز بالجولة الأولى ليكون أول سائق يفوز بالسباق في كل موسم لفورمولا إي على مدار ستة مواسم.

واستخدم بيرد استراتيجية هجوم قوية ليصعد من المركز الخامس، ليسجل فوزه التاسع في مسابقة "فورمولا إي"، بعد خمس سنوات من اليوم الذي أحرز فيه فوزه الأول في فئة Putrajaya في عام 2014.

وجاء في المركز الثاني سائق بورشه "أندريه لوتيرر" بفارق ثانية وثلاثين جزءًا من الثانية،


فيما جاء في المركز الثالث خلفهم سائق مرسيدس البلجيكي "سوفيل فاندورن".

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