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"الصحة" : تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4033

سويسرا .. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 831

الإصابات قفزت لـ24.308

أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس.

أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضًا إلى 24900 من 24308 الأربعاء الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

سويسرا فيروس كورونا الجديد

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سويسرا .. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 831
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس.

أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضًا إلى 24900 من 24308 الأربعاء الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
04:55 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:08 PM

سويسرا .. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 831

الإصابات قفزت لـ24.308

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس.

أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضًا إلى 24900 من 24308 الأربعاء الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

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