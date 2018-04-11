سويسرا .. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 831

الإصابات قفزت لـ24.308

أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وصل إلى 831 في ارتفاع من 805 وفيات أمس.

أوضحت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضًا إلى 24900 من 24308 الأربعاء الماضي، وفقاً لـ"رويترز".