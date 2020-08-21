"الحذابة" تخطف الشوط الرئيسي لـ"سـن الجذاع".. و"جمر" يتميز بأفضل توقيت

في صباح اليوم السابع من منافسات مهرجان ولي العهد بنسخته الثانية بالطائف

شهدت الفترة الصباحية لليوم الأربعاء، انطلاق 14 شوطًا لـ"سـن الإيذاع" بمسافة 5 كلم، ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية الذي يقام على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن.

وتميزت هذه الأشواط بالإثارة والحماس؛ حيث قدمت المطايا المشاركة أداءً رائعًا وعروضًا مميزة من بداية انطلاق كل شوط حتى النهاية؛ حيث جاءت في مقدمة الشوط الأول "الجذابة" لـ"سعود عفات غانم الصلعاء الشمري" بتوقيت زمني قدرة 7:58:27.

وفي الشوط الثاني حقق "جمر" لـ"سعد مشرف مطلق آل سعد القحطاني" أفضل توقيت زمني لكل الأشواط؛ حيث أنهى الشوط بسبعة دقائق وواحد وخمسين ثانية وأجزاء من الثانية

وفي الشوط الثالث جاءت "جبارة" لـ"سعيد حمد سعيد الغفراني المري" بالمركز الأول، وفازت بالرابع "مبلش" لـ"فهيد علي راشد الفهيدة المري"، والخامس "الشبابية" لـ"أحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي"، والسادس "المتحد" لـ"محمد ماجد حمد البريص المري"، والشوط 7 "حدث" لـ بدر وجب بندر المغيري العتيبي، والشوط 8 "نبران" لـ"سلطان نايف متعب بن عميرة"، والشوط 9 "ضو" لـ"جارالله جابر جارالله النابت المري"، والشوط 10 "شاهين" لـ"سعد حمد فهيد الفهيدة المري"، والشوط 11 "العاصمة" لـ"عوض خليفة محمد بن زاهرة الخييلي"، والشوط 12 "الأسد" لـ"صالح عوض عيفان الحليفي"، والشوط 13 "حربة" لـ"مشاري فهد فاهد أبو ربعة الحربي"، والشوط 14 "طرق" لـ"محمد فيصل محمد بن شريم المري".