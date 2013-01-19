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"مسن ببندقية الحرب" و"الأجيال الـ3".. أجمل لقطتين بـ"الجنادرية33"

اختارتهما "فنية المهرجان" لتعبيرهما عن موروث المملكة وهويتها العميقة

اختارت اللجنة الفنية لأجمل صورة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية 33"؛ صورتَين للفوز مناصفةً بالجائزة؛ وعبّرتا عن الهوية العميقة وهي الموروث العريق للمملكة في عيون أبنائها.

والتقطت عدسة أيمن العامر مشهدًا يروي قصة لثلاثة أجيال هم الجد والأب والابن في أحد الأجنحة، يستمتعون بالتراث والحضارة معًا، وشارك بها مراهنًا على فوزها.

وفِي الصورة الثانية: اختار حساب "الجنادرية" صورة التقطها أحد المصورين لرجل مُسن يرتدي العقال "المقصّب" والمشلح الفاخر متسلحًا ببندقية الحرب، ولاقت إعجاب اللجنة؛ كونها تجسد شخصية الرجل السعودي إبان تأسيس المملكة في عهد الملك عبدالعزيز.

مهرجان الجنادرية الـ33 الجنادرية الـ33 الجنادرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسن ببندقية الحرب" و"الأجيال الـ3".. أجمل لقطتين بـ"الجنادرية33"
سبق

اختارت اللجنة الفنية لأجمل صورة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية 33"؛ صورتَين للفوز مناصفةً بالجائزة؛ وعبّرتا عن الهوية العميقة وهي الموروث العريق للمملكة في عيون أبنائها.

والتقطت عدسة أيمن العامر مشهدًا يروي قصة لثلاثة أجيال هم الجد والأب والابن في أحد الأجنحة، يستمتعون بالتراث والحضارة معًا، وشارك بها مراهنًا على فوزها.

وفِي الصورة الثانية: اختار حساب "الجنادرية" صورة التقطها أحد المصورين لرجل مُسن يرتدي العقال "المقصّب" والمشلح الفاخر متسلحًا ببندقية الحرب، ولاقت إعجاب اللجنة؛ كونها تجسد شخصية الرجل السعودي إبان تأسيس المملكة في عهد الملك عبدالعزيز.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
08:42 AM
اخر تعديل
19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:44 AM

"مسن ببندقية الحرب" و"الأجيال الـ3".. أجمل لقطتين بـ"الجنادرية33"

اختارتهما "فنية المهرجان" لتعبيرهما عن موروث المملكة وهويتها العميقة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
14,170

اختارت اللجنة الفنية لأجمل صورة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "جنادرية 33"؛ صورتَين للفوز مناصفةً بالجائزة؛ وعبّرتا عن الهوية العميقة وهي الموروث العريق للمملكة في عيون أبنائها.

والتقطت عدسة أيمن العامر مشهدًا يروي قصة لثلاثة أجيال هم الجد والأب والابن في أحد الأجنحة، يستمتعون بالتراث والحضارة معًا، وشارك بها مراهنًا على فوزها.

وفِي الصورة الثانية: اختار حساب "الجنادرية" صورة التقطها أحد المصورين لرجل مُسن يرتدي العقال "المقصّب" والمشلح الفاخر متسلحًا ببندقية الحرب، ولاقت إعجاب اللجنة؛ كونها تجسد شخصية الرجل السعودي إبان تأسيس المملكة في عهد الملك عبدالعزيز.

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200 مليون

26 ديسمبر
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