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"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان

مصحوبة برياح سطحية وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
08:29 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان

مصحوبة برياح سطحية وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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