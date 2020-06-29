"الأرصاد": أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان

مصحوبة برياح سطحية وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.