"آب ستور" سيمكّن مستخدمي "آيفون" من أداء هذه الوظائف ابتداءً من 30 يونيو

كشفت شركة "أبل" الأمريكية النقاب عن سياسة الاستخدام الجديدة الخاصة بمتجرها للتطبيقات "آب ستور"، التي ستمكّن مستخدمي هواتف "آيفون" من أداء عدد من الوظائف والمهام الجديدة ابتداءً من 30 يونيو.
وأوضحت "أبل"، بحسب ما نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن متجر "آب ستور" سيبدأ بتطبيق سياسة جديدة لتسهيل حذف الحسابات والبيانات من على المتجر، ابتداءً من 30 يونيو.
ومن المتوقع أن تعلن "أبل" سياستها الجديدة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين يوم 6 يونيو المقبل.
وستفعل "أبل" بدءاً من 30 يونيو، تحديثين رئيسين، الأول يتعلق بتفعيل استخدام التطبيقات التي تقدم خدمات جماعية مدفوعة الأجر عبر الإنترنت بمنظومات الدفع داخل التطبيق.
أما التحديث الآخر، فسيفرض على المطوّرين إمكانية حذف الحسابات بسهولة، بما في ذلك البيانات الشخصية المخزنة، داخل أي تطبيق يسمح للمستخدمين بإنشاء حساب.
وحددت "أبل"، متطلبات حذف الحسابات من "آب ستور" التي على مطوّرين التطبيقات تنفيذها قبل 30 يونيو، على النحو التالي:
- يجب أن يكون من السهل العثور على خيار حذف الحساب في تطبيقك.
- إذا كان تطبيقك يوفّر تسجيل الدخول باستخدام "أبل"، فسيلزمك استخدام تسجيل الدخول باستخدام تقنية Apple REST API لإلغاء الرموز المميزة للمستخدم عند حذف حساب.
- لا يكفي فقط توفير القدرة على تعطيل أو إلغاء تنشيط الحساب بشكل مؤقت. يجب أن يتمكن الأشخاص من حذف الحساب مع بياناتهم الشخصية.
- قد توفر التطبيقات في الصناعات شديدة التنظيم تدفقات إضافية لخدمة العملاء لتأكيد عملية حذف الحساب وتسهيلها.
- ضرورة اتباع المتطلبات القانونية المعمول بها لتخزين معلومات حساب المستخدم والاحتفاظ بها، ومعالجة حذف الحساب، وهذا يشمل الامتثال للقوانين المحلية في مختلف البلدان أو المناطق.