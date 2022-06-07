"آي أو إس 16" يتمتع بميزة صور "سرية" استثنائية

كشفت صفحة الميزات الخاصة بنظام تشغيل "آي أو إس 16" عبر موقع شركة "أبل" الأمريكية الرسمي، عن تمتعه بميزة "صور سرية" استثنائية.
وأوضحت الصفحة أن النظام الجديد سيُمكِّن هواتف "آيفون" من أن تنشئ ألبومات صور مخفية وسرية ليتمتع المستخدم بوسائط أكثر خصوصية لأي شخص.
وستتمتع كذلك كل ألبومات الصور بإغلاق افتراضي؛ بحيث لا يمكن فتحها إلا عن طريق ميزات "فيس آي أي" أو بصمة الأصابع أو رمز المرور.
وتأتي هذه الميزة ضمن ميزات أمان استثنائية جديدة، تتضمن حماية الأشخاص من العلاقات المسيئة؛ من خلال السماح لهم بإلغاء الوصول إلى المعلومات التي تتم مشاركتها مع الآخرين.