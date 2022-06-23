"آي أو إس 16" يتيح تقنية تنهي "سيل" الإزعاج الذي يغزو هاتفك

ستعمل التقنية على إرسال المستخدمين علامة على الرسائل النصية المزعجة، وتصنيفها كرسائل غير مهمة، ليتم الإبلاغ عنها وإيقاف وصول رسائل مجددا من الشركة التي تبعث بها لك، ومن دون الاضطرار لحظر الرقم، الذي يمكن أن تحتاج للاتصال به في وقت لاحق.