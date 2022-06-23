"آي أو إس 16" يتيح تقنية تنهي "سيل" الإزعاج الذي يغزو هاتفك

كشفت تقارير صحفية عالمية أن نظام تشغيل "آي أو إس 1" التابع لشركة "أبل" الأمريكية على هواتف "آيفون"، سيتيح لمستخدميه تقنية توقف "سيل الإزعاج" الذي يغزو هواتفهم.
وسيتيح "آي أو إس 16"، وفقا لما أورده موقع "ماك رامورز" إمكانية الإبلاغ عن الرسائل النصية العشوائية والمزعجة وغير المرغوب فيها، بحيث لا تصلك مرة أخرى.
ومن المقرر أن تتاح هذه الميزة في تحديث "آي أو إس 16" يوليو المقبل، وستكون متاحة لشركات اتصالات بعينها، ولكن لم تحدد ما هي هذه الشركات وفي أي بلدان.
ستعمل التقنية على إرسال المستخدمين علامة على الرسائل النصية المزعجة، وتصنيفها كرسائل غير مهمة، ليتم الإبلاغ عنها وإيقاف وصول رسائل مجددا من الشركة التي تبعث بها لك، ومن دون الاضطرار لحظر الرقم، الذي يمكن أن تحتاج للاتصال به في وقت لاحق.
ولجأت أبل لهذه الخطوة، بعدما أشارت إحصائية لتزايد حجم رسائل البريد العشوائية في الولايات المتحدة بصورة كبيرة، حيث تم إرسال ما يقرب من 12 مليار رسالة بريد عشوائي في شهر مايو الماضي فقط في الولايات المتحدة ، وفقًا لتقدير من تطبيق "روبوت كيلر" لحظر البريد العشوائي.