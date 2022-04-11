"أبل" تتخلى عن الصين وتلجأ إلى تلك الدولة لتصنيع هواتف "آيفون 13"

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن بدء شركة "أبل" الأمريكية في خطة التخلي عن تصنيع هواتف "آيفون" الخاصة بها في الصين، والبدء في التوجه لدولة أخرى.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "أبل" بدأت فعليًّا عمليات تصنيع هواتف "آيفون 13" وعدد من الهواتف الأقدم في مصانعها الجديدة في الهند.
وتهدف أبل من تلك الخطوة إلى الاستفادة من السوق الهندي الذي يُعد أكبر أسواق مبيعات الهواتف الذكية في العالم بعد الصين.
كما سيساعد تصنيع هواتف "آيفون" في الهند، شركة "أبل" على توفير رسوم الاستيراد التي بلغت 20% من الصين، وستتفادى أيضًا أي عقوبات أمريكية قد تُفرض على الصين وتعطل مسار التجارة بين البلدين.