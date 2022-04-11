"أبل" تتخلى عن الصين وتلجأ إلى تلك الدولة لتصنيع هواتف "آيفون 13"

كما سيساعد تصنيع هواتف "آيفون" في الهند، شركة "أبل" على توفير رسوم الاستيراد التي بلغت 20% من الصين، وستتفادى أيضًا أي عقوبات أمريكية قد تُفرض على الصين وتعطل مسار التجارة بين البلدين.