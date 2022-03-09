"أبل" تجهّز مفاجأة لأصحاب هواتف "آيفون" الأسبوع المقبل

وسيتضمن تحديث "آي أو إس 15.4" تحديثاً لتقنية فتح قفل هواتف "آيفون" باستخدام "فيس آي دي" حتى لو كنت ترتدي كمامة، أي أنك لن تحتاج بعد الآن إلى ساعة "أبل ووتش" لفتح هاتفك دون إدخال رمز مرور، إذا كنت ترتدي الكمامة.