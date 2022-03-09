"أبل" تجهّز مفاجأة لأصحاب هواتف "آيفون" الأسبوع المقبل

كشفت شركة "أبل" الأمريكية عن تجهيزها مفاجأة لأصحاب هواتف "آيفون" الحديثة منها بشكل خاص، الأسبوع المقبل.
وأوضحت "أبل" في بيان نقله موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنها تنوي طرح تحديث لنظام تشغيل "آي أو إس 15.4" الأسبوع المقبل لكل مستخدمي "آيفون"، بعدما طرحت نسخة البيتا "التجريبية" للمطورين منذ يناير الماضي.
وسيتضمن تحديث "آي أو إس 15.4" تحديثاً لتقنية فتح قفل هواتف "آيفون" باستخدام "فيس آي دي" حتى لو كنت ترتدي كمامة، أي أنك لن تحتاج بعد الآن إلى ساعة "أبل ووتش" لفتح هاتفك دون إدخال رمز مرور، إذا كنت ترتدي الكمامة.