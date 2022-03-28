أبل تستعد لإطلاق مفاجأة "لوحية" في هذا الخريف

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "أبل" الأمريكية تستعد لإطلاق مفاجأة "لوحية" هذا الخريف.
أوضح التقرير المنشور عبر شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصادر داخل أبل أكدت نيتها إطلاق إصدار جديد من حواسيب "آيباد برو" اللوحية المميزة.
وأشارت المصادر إلى أن الجيل الجديد من "آيباد برو" سيكون مزوداً بتقنية الشحن "ميجاسيف" الاستقرائية الجديدة، والمعالج فائق السرعة "إم 2".
وسيكون حاسب "آيباد برو" كذلك متوافقاً مع الجيل الخامس للاتصالات وتقنية "ثاندر بولت" لاتصالات فائقة الجودة، بحسب المصادر.
أما بالنسبة للمعالج الجديد "إم 2" فمتوقع أن يكون أسرع من الإصدار السابق "إم 1"، وسيكون ببنية ثمانية النواة، لكن بسرعة أقوى من حيث السرعة والكفاءة، بسبب تصنيعه بمعيارية 4 نانومترات.