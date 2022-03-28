أبل تستعد لإطلاق مفاجأة "لوحية" في هذا الخريف

أما بالنسبة للمعالج الجديد "إم 2" فمتوقع أن يكون أسرع من الإصدار السابق "إم 1"، وسيكون ببنية ثمانية النواة، لكن بسرعة أقوى من حيث السرعة والكفاءة، بسبب تصنيعه بمعيارية 4 نانومترات.