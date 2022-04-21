أبل تستعد لإطلاق ميزة تحمي الأطفال من الصور غير اللائقة عالميًّا

وستعمل تلك الميزة على تعتيم أي صور تحتوي على عري مرسل للأطفال تلقائيًّا بأي من تطبيقات الرسائل الخاصة بأبل؛ سواء على نظام تشغيل "آي أو إس" أو "آيباد أو إس" أو "ماك أو إس".