أبل تستعد لإطلاق ميزة تحمي الأطفال من الصور غير اللائقة عالميًّا

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تستعد لإطلاق ميزة على هواتف "آيفون" وحواسيب "آيباد" و"ماك"، يمكنها أن تحمي الأطفال والبالغين من التعرض لصور ومقاطع غير لائقة.
وكانت "أبل" تختبر ميزة "أمان الاتصال في الرسائل"، التي تُزيل أي صور عري وتمنع وصولها للمستخدم منذ فترة في الولايات المتحدة.
ولكن صحيفة "الجارديان" البريطانية كشفت عبر مصادرها، أن أبل قررت أن توسع عمل تلك الميزة؛ لتتضمن بلدانًا عديدة خلال الأيام المقبلة؛ من بينها بريطانيا ونيوزلندا وكندا وأستراليا.
وستعمل تلك الميزة على تعتيم أي صور تحتوي على عري مرسل للأطفال تلقائيًّا بأي من تطبيقات الرسائل الخاصة بأبل؛ سواء على نظام تشغيل "آي أو إس" أو "آيباد أو إس" أو "ماك أو إس".
وتقول "أبل": إن تلك التقنية لا تؤثر على منظومة التشفير من طرف إلى طرف؛ حيث إنها تعمل كخوارزمية تلقائية لا تتدخل أبل أو خوادمها في عملها نهائيًّا.