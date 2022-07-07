"أبل" تطرح منظومة حماية فائقة لعدد محدود من المستخدمين.. هذا ما تقدمه

وتابع: "في حين أن الغالبية العظمى من المستخدمين لن يكونوا أبدًا ضحايا للهجمات الإلكترونية عالية الاستهداف، فإننا سنعمل بلا كلل لحماية العدد القليل من المستخدمين. ويشمل ذلك الاستمرار في تصميم الدفاعات على وجه التحديد لهؤلاء المستخدمين، بالإضافة إلى دعم الباحثين والمنظمات في جميع أنحاء العالم الذين يقومون بعمل مهم للغاية في فضح شركات المرتزقة التي تصنع هذه الهجمات الرقمية".