"أبل" تطرح منظومة حماية فائقة لعدد محدود من المستخدمين.. هذا ما تقدمه

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن طرحها منظومة حماية فائقة لصد الهجمات الإلكترونية عن المستخدمين البارزين.
وأوضحت أبل أنها ستوفر لعدد قليل جدًّا من المستخدمين نمط "لوكداون"، وسيكون متاحًا للمستخدمين البارزين الذين يواجهون تهديدات خطيرة وموجهة، وستكون متاحة هذا الخريف لإصدارات "آي أو إس 16"، و"آيباد أو إس 16"، و"ماك أو إس".
ووصفت أبل هذا النمط بأنه يقدم مستوى أمان "متطرف"، لحماية أشد الأشخاص من أي برمجيات ضارة؛ حيث يؤدي فيها تشغيل وضع القفل إلى تقييد وظائف آيفون أو آيباد أو ماك، لوقف أي دخول محتمل لبرامج التجسس.
في الرسائل، على سبيل المثال، سيتم حظر معظم المرفقات بخلاف الصور، والشيء نفسه ينطبق على معاينات الارتباط؛ حيث سيحظر وضع التأمين مكالمات "فيس تايم" والدعوات الأخرى الواردة، ما لم تكن من شخص سَبق لك الاتصال به أو مشاركة دعوة معه.
وسيتم تعطيل اتصالات آيفون السلكية بأجهزة الكمبيوتر والملحقات عند قفل الجهاز.
وستحظر أبل أيضًا بعض تقنيات الويب، مثل تجميع "جافا سكريب" في الوقت المناسب، ما لم توافق يدويًّا على أحد المواقع.
ولن يكون من الممكن أيضًا تثبيت ملف تعريف التكوين أو إضافة جهاز إلى إدارة الجهاز المحمول عند تمكين وضع التأمين.
وتشير لقطة شاشة إلى أن "بعض تطبيقات البيتا التجريبية" لن تكون متاحة بالكامل.
وتقول الشركة: إن كل وسائل الحماية هذه ستكون متاحة عند إطلاق هذا النمط، وتخطط لإضافة المزيد بمرور الوقت.
وقال إيفان كرستيتش، رئيس هندسة الأمان في أبل: "نحن نصنع الأجهزة المحمولة الأكثر أمانًا في السوق، وهذا الوضع يقدم قدرة رائدة تعكس التزامنا الراسخ بحماية المستخدمين حتى من أندر الهجمات وأكثرها تعقيدًا".
وتابع: "في حين أن الغالبية العظمى من المستخدمين لن يكونوا أبدًا ضحايا للهجمات الإلكترونية عالية الاستهداف، فإننا سنعمل بلا كلل لحماية العدد القليل من المستخدمين. ويشمل ذلك الاستمرار في تصميم الدفاعات على وجه التحديد لهؤلاء المستخدمين، بالإضافة إلى دعم الباحثين والمنظمات في جميع أنحاء العالم الذين يقومون بعمل مهم للغاية في فضح شركات المرتزقة التي تصنع هذه الهجمات الرقمية".