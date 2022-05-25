"أبل" تطلق إصدارين جديدين من ساعتها الذكية تتمتع بهذه الميزات

وأوضحت "أبل" في بيان رسمي أن إصدارات ساعتها الجديدة، جاءت تزامنًا مع إطلاق أول جهاز للشركة عام 1984، تحت اسم "ماكنتوش"؛ حيث ظهرت كلمة "برايد" على سوار الساعة بنفس طريقة كتابة "هالو" في جهاز "ماكنتوش" الأول.