أبل تطلق خدمة جديدة تجعلها أشبه بـ"البنك"

وذكرت المصادر أن أبل تعمل حاليًا على إطلاق محرك جديد لمعالجة الدفع الخاص بها كجزء من مبادرة يطلق عليها "بريك آوت"، كما تعمل أيضًا على تطوير أدوات لتحليل الاحتيال وحسابات الفائدة، من بين ميزات أخرى ستقدّمها للعملاء.