أبل تطلق خدمة جديدة تجعلها أشبه بـ"البنك"

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، عن إطلاقها شركة تابعة لها، ستقدم خدمات أشبه بـ"البنوك".
وأوحت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أن أبل أطلقت شركة جديدة أسمتها "أبل فاينانسنج"، ستهتم بتقديم قروض للدفع لعملائها لشراء منتجات جديدة؛ بدلًا من اضطرارهم لأخذ قروض من بنوك ومصارف خارجية.
وستتكفل شركة أبل الجديدة تلك، بإجراء فحوصات الائتمان وتوافق على قروض للعملاء، وستعمل بشكل منفصل عن أبل وبتراخيص تشغيل مختلفة.
ولفتت مصادر من داخل أبل، أن خدماتها المالية الجديدة لن تؤثر على شراكتها مع "جولدمان ساكس" فيما يخص خدمات "أبل باي" الشهيرة، التي يستخدمها العملاء لإكمال عمليات شرائهم.
وذكرت المصادر أن أبل تعمل حاليًا على إطلاق محرك جديد لمعالجة الدفع الخاص بها كجزء من مبادرة يطلق عليها "بريك آوت"، كما تعمل أيضًا على تطوير أدوات لتحليل الاحتيال وحسابات الفائدة، من بين ميزات أخرى ستقدّمها للعملاء.