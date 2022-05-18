أبل تعلن موعد طرح النسخة التجريبية من "آي أو إس 16" على هواتف "آيفون"

كشفت شركة "أبل" الأمريكية، النقاب أخيرًا عن موعد طرح نسختها التجريبية "البيتا" لنظام تشغيلها "آي أو إس 16" العامل على هواتف "آيفون".
وأوضحت "أبل" -بحسب ما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أنها ستعرض لأول مرة "آي أو إس 16" للجمهور خلال مؤتمرها للمطورين والمبرمجين السنوي في 6 يونيو المقبل.
ولا تزال أبل تحيط بالمزيد من الغموض حول نظام تشغيلها الجديد، الذي وعدت بأن يحمل مفاجآت كبيرة لعشاق هواتف آيفون.
أما عن إطلاق الإصدار العام لـ"آي أو إس 16"؛ فتوقعت مصادر أن يكون خلال وقت لاحق من العام الجاري 2022، ومرجح أن يكون في الربع الأخير من العام.
وذكرت المصادر أن "آي أو إس 16" سيتمتع بعدد من المزايا الجديدة المحسنة للإشعارات وتتبع الصحة، بالإضافة لتغييرات أخرى تتوافق مع هواتف "آيفون" المرتقبة.
كما سيحتوي تحديث "آيباد أو إس 16" على تحديث لواجهة المستخدم متعددة المهام؛ فيما سيضيف "ووتش أو إس 9" ميزات جديدة لتتبع الصحة.
ويُحتمل أن تكشف أبل في مؤتمرها أيضًا عن نظام تشغيل لسماعات واقع افتراضي جديدة تنوي إطلاقها تحت اسم "آر أو إس".