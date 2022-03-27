"أبل" تغلق ثغرة كانت تسمح لمستخدميها الروس بالدفع الإلكتروني لخدماتها

وأرجعت "أبل" قرارها إلى أن بطاقات "مير" مملوكة للبنك المركزي الروسي، وتم تأسيسها لتخطي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014، وباتت تشكل نسبة 32% من بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة في روسيا.