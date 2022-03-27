"أبل" تغلق ثغرة كانت تسمح لمستخدميها الروس بالدفع الإلكتروني لخدماتها

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، إغلاقها ثغرة كانت تسمح للمستخدمين الروس بتجاوز قرار حظر المدفوعات الرقمية والإلكترونية الروسية، رداً على اجتياحها الأراضي الأوكرانية.
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "أبل" أغلقت إمكانية الدفع بالبطاقات الروسية "مير" عبر خدمات "أبل باي" تطبيقاً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وأوضحت مصادر من داخل الشركة الأمريكية أن "أبل باي" أوقفت التعامل مع بطاقات الدفع الروسية "مير" بدءاً من 24 مارس، تماشياً مع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
وأرجعت "أبل" قرارها إلى أن بطاقات "مير" مملوكة للبنك المركزي الروسي، وتم تأسيسها لتخطي العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد منذ ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014، وباتت تشكل نسبة 32% من بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة في روسيا.
وتنوي "جوجل" أن تخطو خطوات "أبل" بإغلاق باب الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات "مير" في خدمات "جوجل باي".