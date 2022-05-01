"أبل" تمنح المطورين 90 يومًا مهلة قبل إزالة التطبيقات القديمة

كشفت شركة أبل عن مهلة جديدة تمثلت بـ"90 يومًا" منحتها لمطوري التطبيقات لإرسال تحديثات جديدة لتطبيقاتهم أو سيتم إزالتها من المتجر، كجزء من عمليات تحسين المتجر لتطبيقات الـ"App Store" حسب وصفها.
وتأتي هذه المهلة الجديدة بعد موجة اعتراضات عديدة من قبل مطوري التطبيقات ضد السياسة السابقة التي فرضتها شركة أبل والتي اقتصرت على 30 يومًا فقط، مشيرين إلى مقدار الوقت اللازم في العمل لإرسال تحديثات طفيفة، كذلك إلى أن تطبيقاتهم استمرت في العمل على ما يرام على الرغم من عدم وجود تحديثات، وأنه يمكنها أن تتواجد دون الحاجة إلى وجود تحديثات مستمرة.
وقالت "أبل" عبر موقعها إنه كجزء من عملية تحسينات "App Store"، فإن مطوري التطبيقات التي لم يتم تحديثها خلال السنوات الثلاث الماضية أو أنهم فشلوا في تلبية الحد الأدنى للتنزيل - مما يعني أن التطبيق لم يتم تنزيله على الإطلاق أو مرات قليلة للغاية خلال فترة 12 شهرًا متتالية، فإنهم سيتلقون رسالة بريد إلكتروني لإعلامهم بأنه قد تم تحديد التطبيق لإمكانية إزالته من متجر التطبيقات.
وأضافت: سيتم الآن منح المطورين بمن فيهم أولئك الذين تلقوا إشعارًا مؤخرًا، مزيدًا من الوقت لتحديث تطبيقاتهم إذا لزم الأمر -حتى 90 يومًا، وستستمر التطبيقات التي تمت إزالتها في العمل كالمعتاد للمستخدمين الذين قاموا بالفعل بتنزيل التطبيق على أجهزتهم.
وأكدت "أبل" أنها تريد دائمًا مساعدة المطورين في الحصول على برامج عالية الجودة والاحتفاظ بها في "App Store"، ولهذا السبب يمكن للمطورين استئناف عمليات إزالة التطبيق، أو إرسال تحديثات جديدة، وأن عملية التحسين ساعدتنا في ضمان عمل التطبيقات لصالح الغالبية العظمى من المستخدمين ودعم أحدث ابتكاراتنا في مجال الأمان والخصوصية، فعلى مدار السنوات الـ 6 الماضية، أزلنا ما يقرب من 2.8 مليون تطبيق كجزء من هذه العملية.
يذكر أن شركة "أبل" قد حذرت منذ العام 2016 عن أنها ستبدأ في إزالة التطبيقات المهجورة، وقد قامت مؤخراً بإخطار بعض المطورين بأن تطبيقاتهم التي لم يتم تحديثها خلال الثلاث سنوات الماضية ستتم إزالتها من متجر التطبيقات كجزء من مشروع "تحسينات متجر التطبيقات" لتنظيف التطبيقات "القديمة"، الأمر الذي واجه اعتراضات عديدة من قبل مطوري التطبيقات ضد هذه السياسة.