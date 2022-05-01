"أبل" تمنح المطورين 90 يومًا مهلة قبل إزالة التطبيقات القديمة

وتأتي هذه المهلة الجديدة بعد موجة اعتراضات عديدة من قبل مطوري التطبيقات ضد السياسة السابقة التي فرضتها شركة أبل والتي اقتصرت على 30 يومًا فقط، مشيرين إلى مقدار الوقت اللازم في العمل لإرسال تحديثات طفيفة، كذلك إلى أن تطبيقاتهم استمرت في العمل على ما يرام على الرغم من عدم وجود تحديثات، وأنه يمكنها أن تتواجد دون الحاجة إلى وجود تحديثات مستمرة.