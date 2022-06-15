"أدوبي" تنوي إطلاق نسخة مجانية من "فوتوشوب" لتلك الفئة

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن شركة "أدوبي" تنوي أن تطرح نسخة مجانية من تطبيقها الأشهر "فوتوشوب"، لفئة محددة من مستخدميها.
وأوضحت "أدوبي"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن النسخة المجانية من "فوتوشوب" ستكون مخصصة فقط لإصدارها المختصر للويب.
ولفتت إلى أنها تختبره حالياً لكافة مستخدميها في كندا، وستعمل على تعميمه على باقي دول العالم، في وقت لاحق.
ولكن سيحتاج الاستمتاع بالإصدار المجاني من "فوتوشوب"، إلى تسجيل حساب مجاني في نظام جديد أطلقته "أدوبي" تحت اسم "فريميوم".
وتسعى "فوتوشوب" بتلك الطريقة منافسة برامج تحرير الصور المجانية عبر الويب مثل "كانفا" و"بكسلر" و"فوتوبيا".
وذكرت المصادر أنها تسعى لأن تضيف ميزات أخرى حصرية إلى مستخدمي إصدار الويب "فريميوم".