طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية نظام تشغيلها الأحدث "ويندوز 11" بمزيد من القيود، مقارنة بالإصدارات السابقة، بما في ذلك قيود على عدم جواز تحميله على المعالجات القديمة، وطلب اتصال بالإنترنت وتسجيل حساب على "مايكروسوفت".
لكن موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص قدم أفضل طريقة لتجاوز قيود تثبيت "ويندوز 11".
وأوضح الموقع قائلًا: إن الحلول التي تسمح بالترقية إلى "ويندوز 11" للمعالجات غير المدعومة غير محظورة من الشركة، ولكنها غير معروفة للكثير من المستخدمين.
وأشار التقرير إلى أنه توجد أداة يطلق عليها "روفوس - Rufus" يمكن من خلالها تثبيت "ويندوز 11" دون الحاجة للقيود المعقدة التي تضعها مايكروسوفت.
ويمكن من خلال هذه الأداة أيضًا تحميل الإصدارات التجريبية من "ويندوز 11" من دون أي متطلبات إضافية معقدة ومن دون تسجيل حساب على مايكروسوفت أو إجبار على أن يكون هناك اتصال بالإنترنت.
ويمكن تحميل "ويندوز 11" عن طريق هذه الأداة حتى لو كان جهازك بذاكرة وصول عشوائي "رام" أقل من 4 جيجابايت وسعة تخزين أقل من 64 جيجابايت.
كل ما ستحتاجه إبقاء جهازك على وضع عدم الاتصال بالإنترنت بشكل كامل لحين تثبيت النظام.