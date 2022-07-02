أفضل طريقة لتجاوز قيود تثبيت "ويندوز 11"

ويمكن من خلال هذه الأداة أيضًا تحميل الإصدارات التجريبية من "ويندوز 11" من دون أي متطلبات إضافية معقدة ومن دون تسجيل حساب على مايكروسوفت أو إجبار على أن يكون هناك اتصال بالإنترنت.