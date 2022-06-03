"أمازون" قرّرت إغلاق مكتبات "كيندل" الرقمية في الصين

ونشرت الشركة، بياناً على تطبيق الرسائل الشهير "وي شات"، أكدت فيه أن المكتبة الرقمية في الصين ستتوقف عن العمل يوم 30 يونيو 2023. ولن يتمكن العملاء في الصين من شراء كتب إلكترونية جديدة بعد ذلك التاريخ، ولن يتمكنوا من تحميل كتب اشتروها سابقاً.