"أمازون" قرّرت إغلاق مكتبات "كيندل" الرقمية في الصين

أعلنت شركة "أمازون" أنها قررت إغلاق مكتبات "كيندل" الرقمية في الصين، وتوقيف بيع جهاز القراءة لتجار التجزئة، بهدف إعادة ترتيب أولوياتها في البلاد.
ونشرت الشركة، بياناً على تطبيق الرسائل الشهير "وي شات"، أكدت فيه أن المكتبة الرقمية في الصين ستتوقف عن العمل يوم 30 يونيو 2023. ولن يتمكن العملاء في الصين من شراء كتب إلكترونية جديدة بعد ذلك التاريخ، ولن يتمكنوا من تحميل كتب اشتروها سابقاً.
وأشار البيان، إلى أن الشركة ستقدّم تعويضات للعملاء الصينيين الذين اشتروا كيندل هذا العام.
وتوظف "أمازون" عشرة آلاف موظف في الصين بمكاتب في 12 مدينة، منها: بيجين وشنغهاي وهانغتسو وشينزين.
يأتي إعلان مغادرة الصين، في وقتٍ سجّلت فيه سلطات بكين انسحاب شركات التكنولوجيا الأجنبية أو تقليل حجم معاملاتها ونشاطاتها في الصين.