أمر "الهاكر" يزداد صعوبة.. ميزة جديدة لنسخة "الويب" من "واتساب"

وعقب تنزيل امتداد المتصفح "Code Verify" يقوم أوتوماتيكيًا بفحص متصفح الإنترنت الخاص بك باستخدام نظام "إشارات المرور"، ليوضح لك ما إذا كانت هناك أي مشكلات في متصفحك، ويعني اللون الأخضر أن كل شيء على ما يرام، بينما يشير اللون البرتقالي إلى أنك قد تحتاج إلى تحديث صفحتك أو أن لديك امتدادًا متصفحًا منفصلًا يتداخل مع "Code Verify"، أما اللون الأحمر فيشير إلى وجود مشكلة.