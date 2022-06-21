"أندرويد" يوفر تقنية تُسَهل عليك إدارة كلمات مرورك

وكان يتعذر في السابق إضافة التطبيق للشاشة الرئيسية، ولتشغيله كان يجب عليك الدخول إلى الإعدادات؛ وهو ما كان يسبب إزعاجًا لعدد من المستخدمين الراغبين في إدارة كلمات مرورهم سريعًا.