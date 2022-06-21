"أندرويد" يوفر تقنية تُسَهل عليك إدارة كلمات مرورك

طرَح نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بشركة "جوجل" الأمريكية، تقنية جديدة يمكنها أن تسهّل على المستخدمين إمكانية إدارة كلمات مرورهم.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن أندرويد مَنَح خدمة "جوجل باسوورد مانجر" التي يمكن من خلالها توحيد كلمات المرور لكل التطبيقات الخاصة بك، ميزة جديدة لإضافة التطبيق إلى شاشتك الرئيسية.
وكان يتعذر في السابق إضافة التطبيق للشاشة الرئيسية، ولتشغيله كان يجب عليك الدخول إلى الإعدادات؛ وهو ما كان يسبب إزعاجًا لعدد من المستخدمين الراغبين في إدارة كلمات مرورهم سريعًا.
وتحتاج لتفعيل هذه الخدمة إلى تحميل التحديث الأخير لخدمات "جوجل بلاي" الذي يحمل رقم 22.18، ثم تنتقل إلى قسم الخصوصية في إعدادات جهازك، وتبحث عن خيار تشغيل تطبيق "جوجل باسوورد مانجر"، ستجد أمامك خيارًا جديدًا لتشغيل التطبيق على شاشتك الرئيسية.
وتجعل هذه الخدمة من السهل على المستخدم تعديلَ أو تغيير أو إضافة كلمات مرور لأي من التطبيقات التي تتحكم فيها الخدمة.