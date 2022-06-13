أوقفت "غوغل" مهندسًا بشأن قدرات روبوت محادثة على الكمبيوتر

وكان يعمل بليك ليموين، على تطوير روبوت محادثة "تشات بوت" تابع للشركة، قبل أن يتم إحالته إلى إجازة الأسبوع الماضي، بعدما ادعى أن هذا الروبوت "لامدا"، وهو نموذج لغوي لتطبيقات الحوار، بات يشعر مثل الإنسان ونشر نصوصًا من المحادثات معه.