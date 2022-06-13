أوقفت "غوغل" مهندسًا بشأن قدرات روبوت محادثة على الكمبيوتر

بعد تصريح له بشأن قدرات روبوت محادثة على الكمبيوتر، أوقفت شركة غوغل مهندسًا يعمل لديها، خاصة وأن التصريح أدى إلى مزيد من التدقيق في قدرات عالم الذكاء الاصطناعي، والسرية المحيطة به، وفق ما كشفت صحيفة "الغارديان".
وكان يعمل بليك ليموين، على تطوير روبوت محادثة "تشات بوت" تابع للشركة، قبل أن يتم إحالته إلى إجازة الأسبوع الماضي، بعدما ادعى أن هذا الروبوت "لامدا"، وهو نموذج لغوي لتطبيقات الحوار، بات يشعر مثل الإنسان ونشر نصوصًا من المحادثات معه.
ووصف ليموين، وهو مهندس في منظمة الذكاء الاصطناعي التابعة لغوغل، النظام الذي كان يعمل عليه منذ الخريف الماضي بأنه نظام حساس، وقادر على الإدراك والتعبير عن الأفكار والمشاعر التي تعادل الطفل البشري.
وقال ليموين (41 عامًا) لصحيفة "واشنطن بوست": "أعتقد أن برنامج الكمبيوتر الذي أنشأناه مؤخرًا، عبارة عن طفل يبلغ من العمر سبع أو ثماني سنوات".