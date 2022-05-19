إعلان صادم من "جوجل" في روسيا

أصدر القسم الروسي في شركة "جوجل" الأمريكية إعلانًا وصفته تقارير صحفية بـ"الصادم"، بعد استيلاء مسؤولين على حسابهم المصرفي.
وقال المتحدث باسم "جوجل": إن القسم الروسي في "جوجل" قدم إشعارًا رسميًا بنيته إعلان الإفلاس، بعد الاستيلاء على حساباته المصرفية.
وأوضح المتحدث باسم "جوجل" أن الاستيلاء على حسابات الشركة المصرفية، جعل من غير المعقول أن يعمل مكتبهم في موسكو؛ لأنه سيعيق توظيف ودفع أجور الموظفين المقيمين في روسيا، وسيمنع دفع رواتب الموردين والإيفاء بالالتزامات المالية الأخرى.
وكانت "جوجل" قد علّقت في وقت سابق معظم أنشطتها التجارية في روسيا، مثل باقي الشركات الأخرى؛ ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا فبراير الماضي.
وفي مايو من العام الماضي، فرضت روسيا غرامة على "جوجل" بنحو 82 ألف دولار؛ لفشلها في حذف آلاف الأجزاء من المحتوى الذي اعتبرته غير قانوني، ثم غرمت السلطات الشركة ما يقرب من 98 مليون دولار في ديسمبر لأسباب مماثلة، وقدر هذا بنحو 5.7 في المائة من حجم مبيعات "جوجل" 2021 في روسيا.
وفي الأشهر الأخيرة، مارست منظمة الاتصالات "روسكومنادزور" ضغوطًا على "يوتيوب"؛ لرفع القيود المفروضة على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية.
وأفادت قناة تلفزيونية روسية الشهر الماضي أن المحضرين صادروا نحو مليار روبل (حوالي 15 مليون دولار) من جوجل بعد أن رفضت استعادة وصول المحطة إلى حسابها على "يوتيوب".