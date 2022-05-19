إعلان صادم من "جوجل" في روسيا

وفي مايو من العام الماضي، فرضت روسيا غرامة على "جوجل" بنحو 82 ألف دولار؛ لفشلها في حذف آلاف الأجزاء من المحتوى الذي اعتبرته غير قانوني، ثم غرمت السلطات الشركة ما يقرب من 98 مليون دولار في ديسمبر لأسباب مماثلة، وقدر هذا بنحو 5.7 في المائة من حجم مبيعات "جوجل" 2021 في روسيا.