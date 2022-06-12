"إله الحرب" بالطريق.. "سوني" تكشف كم جهازاً باعت من "بلاي ستيشن 5"؟!

باعت "سوني" أكثر من 20 مليون وحدة من جهاز الألعاب "بلاي ستيشن 5" في مختلف أنحاء العالم منذ طرحه في نوفمبر 2020.
وذكر موقع "جيمز إنداستري"، إن جهاز بلاي ستيشن 5، وصل للرقم الكبير للمبيعات رغم نقص المخزونات نتيجة الجائحة واضطراب سلاسل الإمداد في العالم، ورغم أن مبيعات بلاي ستيشن 5 أقل من مبيعات بلاي ستيشن 4، تتوقع "سوني" أن يتفوق الجيل الأحدث على سلفه في نهاية المطاف.
وجاء الكشف عن وصول إجمالي مبيعات بلاي ستيشن 5 إلى 20 مليون جهاز بعد أقل من سنة من إعلان وصول المبيعات إلى 10 ملايين جهاز على مستوى العالم، وهو الرقم الذي وصل إليه الجهاز خلال فترة تقل شهراً عن الفترة التي احتاجها بلاي ستيشن 4 للوصول إليه.
وقالت فيرونيكا روجرز، رئيسة المبيعات في سوني: "لهؤلاء الذين لم يحصلوا بعد على جهاز الألعاب، من فضلكم اعلموا أننا نعتزم زيادة إنتاج بلاي ستيشن 5 بشدة خلال 2022، ونحن نعمل بلا توقف لكي نضمن توافر بلاي ستيشن 5 لكل شخص يريد واحداً منه".
من جهتها، تعتزم شركة سوني إنترأكتيف إنترتينمنت التابعة لمجموعة سوني كورب اليابانية العملاقة، إطلاق الإصدار الجديد الذي طال انتظاره من لعبة "إله الحرب راجنا روك" لجهاز الألعاب بلاي ستيشن في نوفمبر المقبل، في حين كانت تقارير قد تحدثت عن تأجيل طرح الإصدار الجديد إلى العام المقبل.
ونقلت "بلومبيرج" عن مصادر قولها، إن سوني قد تعلن موعد إطلاق اللعبة في وقت لاحق من يونيو، وستكون "إله الحرب راجناروك" الإصدار الأحدث من سلسلة إله الحرب التي ظهرت لأول مرة في 2018، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 2020 لأجهزة بلاي ستيشن، ومنذ ذلك الوقت أجلت سوني إطلاق اللعبة عدة مرات، في الوقت الذي كان مطورو سوني يتعاملون مع الجائحة، وغيرها من العقبات الإنتاجية، وفي وقت سابق من 2022، كان مقرراً طرح اللعبة "إله الحرب: راجناروك" في سبتمبر المقبل، لكن تم تأجيل الطرح أخيرا إلى نوفمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تكون اللعبة الجديدة حدثاً كبيراً وواحداً من أبرز إنجازات سوني في مجال تطوير التطبيقات والألعاب، حيث يتم التعامل من خلالها مع تحديات الجهاز أيضا؛ حيث يأتي ذلك في حين لا تستطيع الشركة اليابانية إنتاج الأعداد الكافية من جهاز ألعاب الفيديو بلاي ستيشن 5 ولا من الجيل السابق بلاي ستيشن 4 الذي بيع منه 117 مليون جهاز منذ طرحه قبل سنوات، فيما كان الإصدار الأول من لعبة إله الحرب قد بيع منه 20 مليون نسخة.