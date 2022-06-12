"إله الحرب" بالطريق.. "سوني" تكشف كم جهازاً باعت من "بلاي ستيشن 5"؟!

ونقلت "بلومبيرج" عن مصادر قولها، إن سوني قد تعلن موعد إطلاق اللعبة في وقت لاحق من يونيو، وستكون "إله الحرب راجناروك" الإصدار الأحدث من سلسلة إله الحرب التي ظهرت لأول مرة في 2018، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 2020 لأجهزة بلاي ستيشن، ومنذ ذلك الوقت أجلت سوني إطلاق اللعبة عدة مرات، في الوقت الذي كان مطورو سوني يتعاملون مع الجائحة، وغيرها من العقبات الإنتاجية، وفي وقت سابق من 2022، كان مقرراً طرح اللعبة "إله الحرب: راجناروك" في سبتمبر المقبل، لكن تم تأجيل الطرح أخيرا إلى نوفمبر المقبل.