إليكم أبرز الأسباب لاختيار راوتر الشبكات التداخلية HUAWEI WiFi Mesh 7 ذو الاتصال السريع في كافة حالات الاستخدام

يُعدّ راوتر HUAWEI WiFi Mesh 7 موجه لشبكة Wi-Fi 6 Plus قادر على توفير التغطية الكافية للأسر الكبيرة. ويحتوي الجهاز على تقنية AX6600 ثلاثية النطاق، والتي تضم نطاق 5 جيجاهرتز وتوفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 4804 ميجابت في الثانية ونطاق 5 جيجاهرتز منخفض يدعم ما يصل إلى 1201 ميجابت في الثانية ونطاق 2.4 جيجاهرتز لسرعات تصل إلى 574 ميجابت في الثانية1. وتدعم النطاقات الثلاثة مجتمعة في جهاز التوجيه ثلاثي النطاق سرعات تصل إلى 6600 ميجابت في الثانية، وهو ما يكفي لتلبية حالات الاستخدام المنزلي الأكثر تطلباً مثل مشاهدة محتوى الوسائط المتعددة بجودة 8K. كما يدعم راوتر HUAWEI WiFi Mesh 7 أيضاً تقنيّتيّ 4K QAM و4x4 MIMO، مما يتيح للهواتف المحمولة الاستفادة من نطاق 5G-High للاتصال بالإنترنت بسرعة عالية.